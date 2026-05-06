Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Cá chết hàng loạt: Nước quanh Cảng hàng không Cà Mau xác định ô nhiễm nặng

Đình Thắng
Đình Thắng
06/05/2026 17:20 GMT+7

Kết quả quan trắc cho thấy 5/5 mẫu nước quanh dự án mở rộng Cảng hàng không Cà Mau đều ô nhiễm, nhiều chỉ số chạm ngưỡng rất xấu, trùng thời điểm xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt gây thiệt hại sản xuất của người dân.

Liên quan vụ cá chết hàng loạt nghi do nhiễm nước mặn, ngày 6.5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Cà Mau đã công bố kết quả phân tích chất lượng nước mặt khu vực dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau cho thấy toàn bộ mẫu nước đều bị ô nhiễm.

Theo đó, cơ quan chuyên môn tiến hành lấy 5 mẫu nước mặt tại khu vực kênh Đường Xuồng và các ruộng lúa lân cận dự án. Kết quả phân tích cho thấy chất lượng nước tại tất cả các điểm đều nằm trong khoảng từ mức trung bình đến rất xấu, không có mẫu nào đạt mức chất lượng tốt.

Cá chết hàng loạt: Nước quanh Cảng hàng không Cà Mau xác định ô nhiễm nặng- Ảnh 1.

Nước quanh Cảng hàng không Cà Mau được xác định bị ô nhiễm nặng

ẢNH: G.B

Đáng chú ý, độ mặn tại các điểm đo dao động từ 9,84‰ - 14,36‰, vượt ngưỡng phù hợp cho nuôi trồng thủy sản nước ngọt và canh tác lúa. Đây được xem là chỉ dấu quan trọng trong bối cảnh người dân phản ánh tình trạng cá chết và thiệt hại sản xuất thời gian qua.

Không chỉ độ mặn tăng cao, các chỉ số ô nhiễm hữu cơ cũng ở mức đáng lo ngại. Nhiều mẫu ghi nhận BOD₅ và COD ở mức D – ngưỡng chất lượng nước xấu đến rất xấu; phản ánh môi trường nước thiếu oxy.

Dù thông số pH vẫn nằm trong giới hạn cho phép, nhưng tổng thể các chỉ tiêu quan trọng như TSS, DO, BOD₅, COD đều cho thấy dấu hiệu suy giảm chất lượng nước rõ rệt. Kết luận chung của cơ quan chuyên môn xác định cả 5 mẫu nước đều nằm trong nhóm từ mức B đến D, tức từ nước trung bình đến rất xấu.

Cá chết hàng loạt: Nước quanh Cảng hàng không Cà Mau xác định ô nhiễm nặng- Ảnh 2.

Cá nuôi của người dân bị chết hàng loạt

ẢNH: G.B

Như Thanh Niên đã thông tin, dự án mở rộng Cảng hàng không Cà Mau được triển khai trên địa bàn tiếp giáp khu dân cư và khu sản xuất nông nghiệp tại khóm 3, khóm 4 thuộc phường Tân Thành. Trong quá trình thi công, nhiều hộ dân phản ánh việc bơm cát vào công trình khiến nước mặn xâm nhập khu vực sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến cây trồng và vật nuôi.

Khu vực này đang trong giai đoạn khô hạn, nguồn nước kênh rạch bị nhiễm mặn khiến người dân không thể lấy nước phục vụ sản xuất và nuôi cá. UBND phường Tân Thành đã tiếp nhận 15 đơn yêu cầu hỗ trợ, bồi thường thiệt hại của các hộ dân tại khóm 3 và khóm 4 liên quan dự án. Qua rà soát, có 92 hộ bị ảnh hưởng với tổng diện tích hơn 85,3 ha.

Nguyên nhân bước đầu được xác định là quá trình thi công, đặc biệt là hoạt động bơm cát phục vụ dự án mở rộng Cảng hàng không Cà Mau, làm nguồn nước bị nhiễm mặn, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất lúa, hoa màu và nuôi cá của người dân.


Tin liên quan

Người dân ở Tân Thành mang cá chết đến cuộc họp, yêu cầu làm rõ nguyên nhân

Người dân ở Tân Thành mang cá chết đến cuộc họp, yêu cầu làm rõ nguyên nhân

Người nuôi cá ở phường Tân Thành (Cà Mau) mang cá chết đến cuộc họp dân. Họ yêu cầu chính quyền làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt và sớm có phương án hỗ trợ thiệt hại cho bà con.

Khám phá thêm chủ đề

cảng hàng không cà mau cá chết bơm cát Độ mặn Ô nhiễm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận