Cá chết hàng loạt: Nước quanh Cảng hàng không Cà Mau xác định ô nhiễm nặng

Liên quan vụ cá chết hàng loạt nghi do nhiễm nước mặn, ngày 6.5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Cà Mau đã công bố kết quả phân tích chất lượng nước mặt khu vực dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau cho thấy toàn bộ mẫu nước đều bị ô nhiễm.

Theo đó, cơ quan chuyên môn tiến hành lấy 5 mẫu nước mặt tại khu vực kênh Đường Xuồng và các ruộng lúa lân cận dự án. Kết quả phân tích cho thấy chất lượng nước tại tất cả các điểm đều nằm trong khoảng từ mức trung bình đến rất xấu, không có mẫu nào đạt mức chất lượng tốt.

Nước quanh Cảng hàng không Cà Mau được xác định bị ô nhiễm nặng ẢNH: G.B

Đáng chú ý, độ mặn tại các điểm đo dao động từ 9,84‰ - 14,36‰, vượt ngưỡng phù hợp cho nuôi trồng thủy sản nước ngọt và canh tác lúa. Đây được xem là chỉ dấu quan trọng trong bối cảnh người dân phản ánh tình trạng cá chết và thiệt hại sản xuất thời gian qua.

Không chỉ độ mặn tăng cao, các chỉ số ô nhiễm hữu cơ cũng ở mức đáng lo ngại. Nhiều mẫu ghi nhận BOD₅ và COD ở mức D – ngưỡng chất lượng nước xấu đến rất xấu; phản ánh môi trường nước thiếu oxy.

Dù thông số pH vẫn nằm trong giới hạn cho phép, nhưng tổng thể các chỉ tiêu quan trọng như TSS, DO, BOD₅, COD đều cho thấy dấu hiệu suy giảm chất lượng nước rõ rệt. Kết luận chung của cơ quan chuyên môn xác định cả 5 mẫu nước đều nằm trong nhóm từ mức B đến D, tức từ nước trung bình đến rất xấu.

Cá nuôi của người dân bị chết hàng loạt ẢNH: G.B

Như Thanh Niên đã thông tin, dự án mở rộng Cảng hàng không Cà Mau được triển khai trên địa bàn tiếp giáp khu dân cư và khu sản xuất nông nghiệp tại khóm 3, khóm 4 thuộc phường Tân Thành. Trong quá trình thi công, nhiều hộ dân phản ánh việc bơm cát vào công trình khiến nước mặn xâm nhập khu vực sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến cây trồng và vật nuôi.

Khu vực này đang trong giai đoạn khô hạn, nguồn nước kênh rạch bị nhiễm mặn khiến người dân không thể lấy nước phục vụ sản xuất và nuôi cá. UBND phường Tân Thành đã tiếp nhận 15 đơn yêu cầu hỗ trợ, bồi thường thiệt hại của các hộ dân tại khóm 3 và khóm 4 liên quan dự án. Qua rà soát, có 92 hộ bị ảnh hưởng với tổng diện tích hơn 85,3 ha.

Nguyên nhân bước đầu được xác định là quá trình thi công, đặc biệt là hoạt động bơm cát phục vụ dự án mở rộng Cảng hàng không Cà Mau, làm nguồn nước bị nhiễm mặn, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất lúa, hoa màu và nuôi cá của người dân.



