Người dân ở Tân Thành mang cá chết đến cuộc họp, yêu cầu làm rõ nguyên nhân

Sáng 29.4, UBND phường Tân Thành (Cà Mau) tổ chức họp dân để triển khai phương án hỗ trợ các hộ bị thiệt hại cây trồng, vật nuôi do ảnh hưởng từ dự án mở rộng Cảng hàng không Cà Mau. Không khí cuộc họp "nóng" lên khi người dân khóm 4 đồng loạt phản ánh tình trạng nguồn nước bị nhiễm mặn trong quá trình bơm cát phục vụ thi công dự án khiến cá chết hàng loạt.

Bà Huỳnh Thị Lệ mang theo con cá bống tượng vừa chết đến cuộc hop ẢNH: G.B

Chi tiết gây chú ý là việc người dân mang cá chết đến cuộc họp để "nói có chứng". Bà Huỳnh Thị Lệ mang con cá chình làm khô và một con cá bống tượng vừa chết và đặt vấn đề thiệt hại trước chính quyền.

Theo bà Lệ, gia đình đã đầu tư gần 2 tỉ đồng trên diện tích 2 ha, nay cá chết hàng loạt khiến nguy cơ mất trắng hiện hữu. Nếu không được hỗ trợ kịp thời, bà không biết lấy gì để tái sản xuất và ổn định cuộc sống.

Cùng cảnh ngộ, ông Đặng Văn Năm cho biết gia đình ông thiệt hại khoảng 60% sản lượng cá chình và cá bống tượng. Phần cá chết đã được vớt bỏ, hiện chỉ còn khoảng 40% được cố gắng cứu vãn. Tuy nhiên, theo ông Năm, cá chết diễn ra trong thời gian dài khiến việc xác định thiệt hại ban đầu trở nên khó khăn nếu kiểm tra muộn.

Người dân yêu cầu công khai kết quả phân tích chất lượng nước và các chỉ tiêu liên quan tại khu vực quanh công trình ẢNH: G.B

Tại cuộc họp, người dân còn đặt vấn đề về trách nhiệm và tính minh bạch. Anh Nguyễn Hoàng Ân đề nghị làm rõ việc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Đồng thời, anh Ân yêu cầu công khai kết quả phân tích chất lượng nước và các chỉ tiêu liên quan tại khu vực quanh công trình.

Trả lời tại cuộc họp, đại diện Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết đã tiến hành lấy mẫu nước và bước đầu ghi nhận độ mặn khá cao. Cơ quan này đang so sánh với chất lượng nước mặt và đối chiếu quy chuẩn đối với nước nuôi trồng thủy sản trước khi có thông tin chính thức.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó chủ tịch UBND phường Tân Thành, cho biết phường sẽ trực tiếp đến từng hộ dân để kiểm tra thực tế, ghi nhận mức độ thiệt hại làm cơ sở đề xuất hướng xử lý theo quy định ẢNH: G.B

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Trường Giang, Phó chủ tịch UBND phường Tân Thành, cho biết địa phương đã bước đầu nắm tình hình thiệt hại, nhưng việc xác định cụ thể phải theo quy trình.

Theo kế hoạch, ngày 4.5, các đơn vị liên quan, đơn vị thi công và chính quyền phường sẽ đến từng hộ dân để kiểm tra thực tế, ghi nhận mức độ thiệt hại làm cơ sở đề xuất hướng xử lý theo quy định.