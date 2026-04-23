Cà Mau: Cá chết hàng loạt nghi do bơm cát thi công gây xâm nhập mặn

Gia Bách
23/04/2026 19:37 GMT+7

Hàng chục hộ dân nuôi cá chình, cá bống tượng tại phường Tân Thành (Cà Mau) bị thiệt hại nặng vì cá chết đầy ao, nghi do ảnh hưởng từ việc bơm cát phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng sân bay.

Những ngày cuối tháng 4.2026, hàng chục hộ nuôi cá chình, cá bống tượng tại phường Tân Thành (Cà Mau) vô cùng lo lắng vì tình trạng cá chết hàng loạt vẫn tiếp diễn.

Ngày 23.4, ông Nguyễn Trường Giang, Phó chủ tịch UBND phường Tân Thành, cho biết qua thống kê ban đầu đã có hơn 83 hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc bơm cát, tập trung chủ yếu ở khóm 3 và 4 với hơn 77 ha. Chính quyền địa phương đã phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, lấy mẫu nước, đồng thời ghi nhận ý kiến người dân. Khi có kết quả chính thức về nguyên nhân và mức độ ô nhiễm, phường sẽ làm việc với chủ đầu tư và nhà thầu để đưa ra phương án xử lý, hỗ trợ.

Ông Hứa Văn Kịp (ở khóm 4, phường Tân Thành) vớt cá chết trong ao nuôi của mình

Theo phản ánh của người dân ở khóm 4, tình trạng cá chết đã kéo dài nhiều tháng. Khi đơn vị thi công bơm cát thi công dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Cà Mau đắp đập ngăn nước không đảm bảo, khiến nước mặn tràn vào hệ thống ao nuôi và kênh rạch. Đúng vào thời điểm hạn mặn gay gắt, nguồn nước bị nhiễm mặn khiến người dân không thể lấy nước ngọt vào ao, thậm chí lấy nhầm nước mặn, dẫn đến cá chết hàng loạt hoặc chết dần.

Ông Nguyễn Hoàng Ân, một hộ nuôi cá tại khóm 4 cho biết gia đình ông có 1,3 ha nuôi cá chình và cá bống tượng. Hiện, 8 hầm cá nuôi của ông đã chết, thiệt hại khoảng 80%. Không chỉ cá, nhiều loại cây ăn trái như dừa, ổi, xoài trong vườn cũng đang chết héo do nhiễm mặn.

Cá nuôi chết ở ao nuôi

Cách đó không xa, chị Huỳnh Thanh Lệ không giấu được xót xa. Gia đình chị đầu tư gần 20 ao cá, với tổng vốn khoảng 2 tỉ đồng. Sau 5 đến 10 tháng nuôi, số cá hiện đã thiệt hại gần một nửa. Nhiều hộ trong khu vực phải vay vốn ngân hàng để sản xuất, nay chỉ còn cách vớt cá chết đem đi chôn, gánh thêm áp lực nợ nần.

Cá bống tượng nuôi tại khóm 4, phường Tân Thành bị chết hàng loạt, người dân thiệt hại nặng nề

Ông Nguyễn Văn Đức, cũng ở khóm 4, cho rằng trước đây khu vực này chưa từng xảy ra tình trạng như vậy. "Từ lúc sân bay bơm cát, nguồn nước bị ô nhiễm. Đang mùa hạn, nước ít, bà con bơm vào ao thì cá chết. Tôi đã báo trưởng khóm, báo phường nhưng chưa thấy xử lý. Cá nuôi 10 tháng mới được hơn nửa ký mỗi con, giờ chết dần mỗi ngày 5 - 6 con thì coi như mất trắng", ông Đức nói.

Trong nỗ lực cứu vãn phần còn lại, nhiều hộ phải dồn cá sang những ao còn giữ được độ ngọt và tăng cường chạy ô xy để tránh cá chết tiếp tục. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Bởi mùa khô kéo dài khiến mực nước trong ao ngày càng cạn, trong khi nguồn nước bên ngoài nhiễm phèn, nhiễm mặn khiến khả năng xoay xở của người dân dần cạn kiệt.

Người dân nghi ngờ nguyên nhân cá chết do đơn vị thi công bơm cát, việc đắp đập ngăn nước không đảm bảo, khiến nước mặn tràn vào hệ thống ao nuôi và kênh rạch

Được biết trong tuần tới, cơ quan chức năng sẽ công bố nguyên nhân cá chết để người dân biết.

Dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Cà Mau có tổng mức đầu tư hơn 2.400 tỉ đồng, triển khai trên địa bàn phường Tân Thành, ảnh hưởng đến hơn 460 hộ với diện tích thu hồi trên 105 ha. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh, dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm nay.

Tin liên quan

Điều tra nguyên nhân nước suối bị ô nhiễm khiến cá chết la liệt

Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, theo dõi nguồn thải gây ô nhiễm nước suối Cổ Đam khiến cá tự nhiên chết trắng thời gian qua.

