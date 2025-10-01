Chủ tịch nước: 'Trên dưới cùng làm' để chính quyền 2 cấp gần dân, hiệu quả

Chiều 1.10, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đại biểu thuộc tổ số 10 gồm bà Nguyễn Thị Lệ, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM và thiếu tướng Phan Văn Xựng, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM có buổi tiếp xúc cử tri các xã thuộc huyện Củ Chi và Hóc Môn cũ.

Cùng dự có Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM Nguyễn Văn Lợi, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy.

Cấp xã đảm nhận hơn 1.000 nhóm công việc

Trao đổi với cử tri, Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ đây là buổi gặp gỡ đầu tiên với người dân các xã thuộc 2 huyện Củ Chi, Hóc Môn sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền 2 cấp. Khi tổ chức chính quyền 2 cấp, cấp xã đảm nhận hơn 1.000 nhóm công việc, trong đó có những việc chưa lường trước được.

Chủ tịch nước Lương Cường trao đổi với cử tri ẢNH: NGUYỄN ANH

Chủ tịch nước đề nghị các xã tổng hợp những ý kiến, đề xuất của cử tri, giải quyết trên tinh thần những gì làm tốt thì phát huy, những gì vướng mắc, khó khăn thì phải tháo gỡ hoặc báo cáo cấp TP.HCM giải quyết.

"Trên dưới phải cùng làm vì mục tiêu tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đối với những nội dung liên quan đến thẩm quyền của Trung ương, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định các đại biểu sẽ tập hợp, báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM. Trong các cuộc họp có liên quan, Chủ tịch nước sẽ trao đổi với những lãnh đạo có trách nhiệm để phối hợp xử lý.

Các đại biểu thuộc tổ số 10 Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch nước trao đổi một số vấn đề lớn về tình hình quốc tế, mối quan hệ tốt đẹp giữa nước ta với các nước trên thế giới, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

Chủ tịch nước Lương Cường thông tin dưới sự lãnh đạo sát sao của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng tình, hưởng ứng và tham gia của toàn dân, đất nước ta đạt nhiều thành quả quan trọng, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Trong thành quả này có sự đóng góp rất quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM, các phường, xã.

Chủ tịch nước Lương Cường trao đổi với lãnh đạo TP.HCM tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: NGUYỄN ANH

Trao đổi thêm về những công việc quan trọng thời gian tới, Chủ tịch nước thông tin Đại hội Đảng toàn quốc dự kiến tổ chức đầu tháng 1.2026, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp vào tháng 3.2026. Khối lượng công việc sắp tới rất lớn, thời gian gấp, đòi hỏi chất lượng cao nên mọi cán bộ, đảng viên và người dân phải đoàn kết, nỗ lực, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Chủ tịch nước mong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM tiếp tục đoàn kết, thống nhất, tập trung hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ để đưa đất nước tiến lên, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu.

Sẽ công khai kết quả điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Tây Bắc

Tại buổi tiếp xúc cử tri, người dân quan tâm đến tiến độ triển khai quy hoạch khu đô thị Tây Bắc, chế độ chính sách cho những người tham gia nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của ấp. Đặc biệt, cử tri cũng băn khoăn trước việc thuế chuyển mục đích sử dụng đất quá cao so với thu nhập bình quân.

Ông Võ Thu Hạnh (cử tri xã Củ Chi) nêu thực tế nhiều khu vực "treo" hàng chục năm, người dân không thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nay quy hoạch chưa dỡ bỏ lại tăng thuế chuyển đổi sang đất ở.

Cử tri nêu nhiều bức xúc về quy hoạch treo, dự án chậm tiến độ ẢNH: NGUYỄN ANH

"Có khu vực ở nông thôn mức thuế chuyển đổi từ 10 - 20 triệu đồng/m2. Với thu nhập hiện nay, trừ đi chi phí sinh hoạt thì phải làm việc 30 năm mới đủ tiền nộp thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà ở", ông Hạnh dẫn chứng, và đề xuất giữ nguyên mức thuế cũ khi chuyển đổi mục đích sử lần đầu, chỉ áp dụng mức thuế mới khi chuyển đổi khu đất thứ 2 trở lên.

Ông Lê Đình Văn (cử tri xã Củ Chi) nêu bức xúc việc triển khai quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch thời gian qua rất chậm, làm lãng phí tài nguyên của đất nước; đồng thời đề nghị Quốc hội và TP.HCM quan tâm, sớm điều chỉnh quy hoạch. Ông Văn cũng đề xuất đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 8.

Liên quan đến quy hoạch khu đô thị Tây Bắc, ông Phạm Kiều Hưng, Chủ tịch UBND xã Củ Chi cho biết UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc điều chỉnh quy mô, tách khu dân cư hiện hữu ra khỏi quy hoạch.

Ông Phạm Kiều Hưng, Chủ tịch UBND xã Củ Chi cho biết sẽ công khai kết quả điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Tây Bắc ẢNH: NGUYỄN ANH

"Đến nay, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đã được Thủ tướng phê duyệt. Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ phối hợp Ban Quản lý phát triển đô thị TP.HCM cùng các xã rà soát, điều chỉnh quy hoạch. Các quyết định điều chỉnh, bản vẽ sẽ được công khai đến người dân để giải quyết nhu cầu về xây dựng, sửa sang nhà ở", ông Hưng phát biểu.

Trước phản ánh nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất rất cao, ông Hưng cho biết UBND TP.HCM đang xây dựng bảng giá đất lần đầu áp dụng từ tháng 1.2026. Xã sẽ tổng hợp, báo cáo các phản ánh của cử tri về UBND TP.HCM để xem xét, xây dựng bảng giá đất lần đầu một cách hợp lý.

Đối với dự án tỉnh lộ 8, ông Hưng nhìn nhận dự án chậm trễ vì nhiều lý do, trong đó cấp xã chịu trách nhiệm chính về công tác bồi thường. Đến nay, 481/498 hộ dân đã bàn giao đất, còn 17 hồ sơ chưa bàn giao.

UBND xã đã làm việc với các trường hợp này, trong đó có 9 hộ đồng ý bàn giao đất, 3 hộ đang điều chỉnh phương án bồi thường, 5 hộ khác tiếp tục vận động để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.