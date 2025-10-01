Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM chuyển Ban Quản lý phát triển đô thị về Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Sỹ Đông
01/10/2025 11:09 GMT+7

Ban Quản lý phát triển đô thị TP.HCM được chuyển nguyên trạng về Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM vừa mới thành lập.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa thống nhất chủ trương chuyển nguyên trạng Ban Quản lý phát triển đô thị trực thuộc UBND TP.HCM thành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM giao Đảng ủy UBND TP.HCM, lãnh đạo UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện quy trình, thủ tục sắp xếp Ban Quản lý phát triển đô thị, thành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc theo đúng quy định, thẩm quyền.

Đầu tháng 3.2025, UBND TP.HCM quyết định thành lập Ban Quản lý phát triển đô thị TP.HCM trên cơ sở hợp nhất Ban quản lý khu đô thị Thủ Thiêm, Ban Quản lý khu đô thị Tây Bắc và tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ Ban quản lý khu đô thị mới Nam TP.HCM. Vào thời điểm trên, đây là các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP.HCM.

TP.HCM chuyển Ban Quản lý phát triển đô thị về Sở Quy hoạch - Kiến trúc - Ảnh 1.

Ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM (thứ 3 từ trái qua) và các phó giám đốc

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong khi đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM vừa mới được tái lập, hoạt động chính thức từ ngày 1.10, là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM có 6 phòng chuyên môn, gồm: Văn phòng; Phòng Tổng hợp và ứng dụng công nghệ số; Phòng Quy hoạch chung; Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật; Phòng Quy hoạch - kiến trúc khu vực và Phòng Kiểm tra và pháp chế. Sở còn có 3 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: Viện Quy hoạch xây dựng, Trung tâm quy hoạch và kiến trúc và Ban Quản lý phát triển đô thị.

Ban giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc vừa được kiện toàn, gồm Giám đốc Võ Hoàng Ngân và 4 Phó giám đốc: ông Trương Trung Kiên, ông Phạm Văn Tuấn, bà Dương Thảo Hiền và ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh.

Xem thêm bình luận