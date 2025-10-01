TP.HCM bổ nhiệm giám đốc nhiều sở, ngành

Đến dự có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM Nguyễn Phước Lộc.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Võ Hoàng Ngân (47 tuổi), Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, giữ chức Giám đốc Sở QH-KT, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm. Sở QH-KT vừa được HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết thành lập, trên cơ sở chuyển một số chức năng, nhiệm vụ từ Sở Xây dựng, chính thức hoạt động từ ngày 1.10. Sở QH-KT còn có 4 phó giám đốc gồm ông Trương Trung Kiên, ông Phạm Văn Tuấn, bà Dương Thảo Hiền và ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh.

Ông Trần Quang Lâm (thứ 2 từ phải qua) được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Lãnh đạo TP.HCM cũng trao quyết định bổ nhiệm nhân sự chủ chốt một số sở ngành. Đối với nhân sự sở ngành khối đô thị, ông Trần Quang Lâm (52 tuổi), Phó giám đốc Sở Xây dựng, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.

Ông Nguyễn Anh Minh, Phó giám đốc Sở Xây dựng, làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, thay cho ông Lương Minh Phúc nghỉ hưu từ ngày 1.10. UBND TP.HCM cũng tiếp nhận ông Lê Anh Tú, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở NN-MT TP.HCM.

Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa (48 tuổi), Giám đốc Sở Du lịch, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng công ty du lịch Sài Gòn - TNHH MTV (Saigontourist Group), doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Đồng thời, ông Phạm Huy Bình (52 tuổi), Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group, làm Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, thay thế bà Hoa. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập) được bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM.

Nhân sự lãnh đạo Đài truyền hình TP.HCM cũng được kiện toàn sau khi hợp nhất 2 tỉnh Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu và sắp xếp lại cơ quan báo chí trực thuộc UBND TP.HCM. Cụ thể, ông Cao Anh Minh làm Giám đốc Đài truyền hình TP.HCM, cùng 5 phó giám đốc: ông Thái Thành Chung, bà Diệp Bửu Chi, ông Nguyễn Quốc Bình, ông Nguyễn Thanh Quang và ông Trương Thanh Phong.

Ông Phạm Huy Bình (thứ 2 từ trái qua) được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM ẢNH: NGUYÊN VŨ

Ở khối doanh nghiệp, ông Trần Quang Minh, Tổng giám đốc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (Sawaco), được điều động, bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV. Ông Bùi Thanh Giang, Phó tổng giám đốc Sawaco, được giao quyền Tổng giám đốc Sawaco cho đến khi có quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc. Ông Vũ Đình Quân, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bến Thành - TNHH MTV, được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bến Thành.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được mong muốn các cán bộ tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác để nhanh chóng bắt nhịp, toàn tâm toàn ý với công việc mới. Ông Được đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp nhận nhân sự mới tạo điều kiện để cán bộ tiếp cận nhiệm vụ, làm tốt công việc trên tinh thần "TP.HCM vì cả nước". Đặc biệt, Chủ tịch TP.HCM lưu ý phải gạt bỏ tư duy vùng miền, địa phương để làm việc trên tinh thần "tất cả đều là công dân TP.HCM, vì sự phát triển của TP.HCM".

Đại diện các lãnh đạo nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Sở QH-KT Võ Hoàng Ngân bày tỏ vinh dự khi nhận nhiệm vụ mới ở một thành phố rất năng động, sáng tạo và quy mô càng lớn hơn khi được sáp nhập từ 3 tỉnh, thành phố. Ông Ngân hứa sẽ đoàn kết, cống hiến hết sức mình, hoàn thành nhiệm vụ được giao, vì sự phát triển của TP.HCM.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo UBND TP.HCM trao quyết định nghỉ hưu đối với 3 cán bộ gồm ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM; và bà Đinh Hồng Minh, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Lý Tự Trọng.