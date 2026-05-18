Thanh tra Chính phủ thanh tra nhà đất dôi dư và dự án Sông Lô ở Khánh Hòa

Ngày 18.5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam chủ trì buổi làm việc với đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Đoàn gồm 16 thành viên, do ông Vũ Xuân Thành, Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực miền Trung (Cục II) làm trưởng đoàn, thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của Tổng thanh tra Chính phủ ban hành ngày 8.5.2026.

Đoàn thanh tra tập trung vào 2 vấn đề. Thứ nhất là tình trạng quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp bộ máy, vốn là bài toán nhiều địa phương chưa giải được, với nguy cơ tài sản công bị bỏ trống, sử dụng sai mục đích hoặc thất thoát. Thời kỳ xem xét từ ngày 1.3.2025 đến 30.4.2026. Mục tiêu là chỉ ra vướng mắc thực tế, kiến nghị giải pháp khai thác hiệu quả quỹ tài sản này.

Một góc dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô tại phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Nội dung thứ 2, đoàn tiến hành rà soát dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô tại phường Nam Nha Trang do Công ty CP Hoàn Cầu Nha Trang làm chủ đầu tư. Đây được xem là dự án "khủng" nhất tại Khánh Hòa với diện tích dự án lên đến 180 ha, khởi công từ năm 2003. Trải qua hơn 20 năm dự án này đã gặp nhiều khiếu kiện kéo dài của người dân.

Đoàn thanh tra sẽ rà soát toàn bộ quá trình từ khi triển khai đến ngày 31.3.2026, trong đó tập trung vào việc chấp thuận chủ trương đầu tư, lập và điều chỉnh quy hoạch, giao đất, cho thuê đất và mặt nước biển, xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư, tiến độ triển khai thực tế, cũng như việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến dự án.

Phía đoàn thanh tra yêu cầu Công ty CP Hoàn Cầu Nha Trang chấp hành nghiêm quyết định, bố trí nhân sự làm việc và cung cấp đầy đủ hồ sơ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin.

Tại buổi làm việc, ông Trần Hòa Nam cho biết tỉnh đã giao các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, bảo đảm việc thanh tra được thực hiện khách quan, minh bạch và đúng tiến độ.