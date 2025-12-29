Khánh Hòa chỉ đạo xử lý dứt điểm 54 dự án đầu tư tồn đọng

Ngày 29.12, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện 4 kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh (kết luận số 14, 15, 16, 17 ngày 28.11.2025) về thanh tra chuyên đề các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Theo các kết luận thanh tra, 54 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đang tồn đọng kéo dài do nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Thanh tra tỉnh đã chỉ rõ các vi phạm, khuyết điểm của nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện dự án.

Dự án Công viên Bến du thuyền Quốc tế (Ana Marina) cho thuê đất không qua đấu giá và chuyển nhượng dự án không đúng quy định ẢNH: BÁ DUY

Đối với 54 dự án này, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở Tài chính, Sở NN-MT, Sở Xây dựng cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động rà soát, tổng hợp đầy đủ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Các đơn vị cần kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh báo cáo Ban chỉ đạo 751 đối với các nội dung vượt thẩm quyền; đồng thời chủ động tham mưu UBND tỉnh giải quyết dứt điểm các nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Cục Thuế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở NN-MT rà soát, kiểm tra việc thực hiện các nghĩa vụ về tài chính đối với nhà nước của các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Căn cứ kết quả kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục theo quy định để xử lý các nội dung phát sinh qua thanh tra, đảm bảo không để thất thoát ngân sách nhà nước.

Dự án Công viên Phù Đổng trăm tỉ 'đắp chiếu' trên bờ biển Nha Trang, một trong những dự án gặp khó khăn, vướng mắc của Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Ngoài 54 dự án nêu tại 4 kết luận thanh tra, còn có 9 dự án nằm ngoài phạm vi thanh tra (đình chỉ thanh tra). Đối với những dự án này, UBND tỉnh cũng giao các sở ngành nghiên cứu tháo gỡ.

Cụ thể, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các sở ngành liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh văn bản chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 5 dự án gồm: Tổ hợp nhà ở chung cư cao tầng và văn phòng cho thuê, Khu nhà ở Phước Đồng, Khu dân cư sinh thái Vườn Tài, Khu dân cư Phước Long - Vĩnh Trường, Khu biệt thự và du lịch sinh thái Đất Lành - Khu A.

Dự án Chợ Đầm - Nha Trang (giai đoạn 1) được Thanh tra tỉnh Khánh Hòa kết luận có nhiều sai phạm ẢNH: BÁ DUY

Riêng dự án Khu đô thị Mepico - Nha Trang, căn cứ các kiến nghị tại kết luận thanh tra số 2247 ngày 30.9.2025 của Thanh tra Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Đối với các dự án: Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật; Khu nhà ở gia đình cán bộ quân đội; Khu nhà ở gia đình quân đội ACC-NT (UBND tỉnh đã có báo cáo số 178 ngày 14.11.2025 kiến nghị Ban chỉ đạo 751 giao Bộ Quốc phòng tiến hành thanh tra), Thanh tra tỉnh sẽ bàn giao hồ sơ cho Bộ Quốc phòng khi có yêu cầu.

Về xử lý trách nhiệm, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh xác định trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm được nêu tại các kết luận thanh tra. Trong đó, thực hiện đúng quan điểm, chủ trương tại các kết luận của Bộ Chính trị theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kết luận thanh tra, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; đồng gửi Thanh tra tỉnh để theo dõi kết quả thực hiện trước 31.1.2026.