Bí thư Đà Nẵng: Xem giải phóng mặt bằng là tiêu chí đánh giá người đứng đầu

Sáng nay 23.6, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, dẫn đầu đoàn công tác khảo sát, kiểm tra thực tế dự án "Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam" nhằm đánh giá tiến độ triển khai và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang ảnh hưởng đến quá trình thực hiện dự án.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án "Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2016 và đã nhiều lần điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế. Dự án có tổng chiều dài tuyến gần 32 km, gồm các hạng mục giao thông và điện chiếu sáng, với tổng mức đầu tư hơn 1.059 tỉ đồng. Thời gian thực hiện được gia hạn đến ngày 31.12.2027.

Dự án "Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam" đang được tháo gỡ vướng mắc mặt bằng để đẩy nhanh dự án

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt khoảng 22,63 km, tương đương 71,94% chiều dài toàn tuyến. Tuy nhiên, mặt bằng được bàn giao chưa liên tục, nhiều vị trí vẫn còn vướng hệ thống điện, cáp viễn thông chưa được di dời... gây ảnh hưởng đáng kể đến việc tổ chức thi công.

Các địa phương có dự án đi qua vẫn còn nhiều hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa hoàn thành. Trong đó, xã Thạnh Bình, xã Lãnh Ngọc và xã Tiên Phước là những địa phương còn khối lượng giải phóng mặt bằng lớn nhất.

Cụ thể, xã Thạnh Bình còn khoảng 3,9 km chưa bàn giao mặt bằng với 153 hồ sơ tồn đọng; xã Lãnh Ngọc còn 3,03 km với 98 hồ sơ; xã Tiên Phước còn 1,55 km với 61 hồ sơ cần tiếp tục xử lý.

Dự án được khởi công từ tháng 7.2023, nhưng đến nay giá trị thực hiện đạt hơn 223 tỉ đồng, tương đương 43,25% khối lượng hợp đồng.

Phát biểu tại hiện trường, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh đây là dự án hạ tầng giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của khu vực. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần tăng cường kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương khu vực phía tây nam thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Lê Ngọc Quang cũng chỉ rõ một số tồn tại đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án. Trong đó, công tác xây dựng các khu tái định cư còn chậm so với yêu cầu, khiến nhiều hộ dân chưa thể bàn giao mặt bằng. Việc xác định nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường ở một số trường hợp còn mất nhiều thời gian. Một số thủ tục hành chính vẫn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ chung.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tập trung thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã được giao; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường, công khai niêm yết theo đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư và giải quyết dứt điểm các tồn tại về hồ sơ đất đai.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (thứ 4, từ phải qua) kiểm tra hiện trường dự án liên kết vùng miền Trung ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Quang cũng yêu cầu phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân đồng thuận với chủ trương triển khai dự án. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhân dân, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

"Công tác giải phóng mặt bằng là khâu then chốt quyết định tiến độ dự án. Các địa phương phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương", ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đối với các trường hợp đã được thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục theo quy định, đã được vận động, thuyết phục nhiều lần nhưng vẫn không chấp hành... thì các cơ quan chức năng cần kiên quyết áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm mặt bằng thi công và tiến độ chung của dự án.

Ông Lê Ngọc Quang yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, hành động quyết liệt hơn nữa với tinh thần trách nhiệm cao nhất; phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo kế hoạch đề ra, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu tổ chức thi công liên tục, bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và sớm đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.