Ngày 22.6, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án thí điểm bản sao số (Digital Twin) thành phố Đà Nẵng. Đây được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh, thành phố đổi mới sáng tạo và "AI City" trong giai đoạn tới.

Theo đề án, bản sao số không chỉ là mô hình 3D của đô thị mà còn là môi trường dữ liệu số tích hợp, cho phép kết nối các nguồn dữ liệu về quy hoạch, đất đai, hạ tầng kỹ thuật, công trình xây dựng, môi trường, giao thông cùng nhiều dữ liệu chuyên ngành khác trên một nền tảng thống nhất.

Đà Nẵng phê duyệt đề án bản sao số, tăng tốc hành trình trở thành AI City ẢNH: BẢO LÂM

Thông qua đó, cơ quan quản lý có thể trực quan hóa hiện trạng, giám sát, phân tích, mô phỏng, dự báo và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Đà Nẵng sẽ triển khai thí điểm mô hình bản sao số trong giai đoạn 2026 - 2028, trước mắt tập trung vào lĩnh vực quản lý quy hoạch đô thị tại một số địa bàn ưu tiên.

Các nội dung trọng tâm gồm xây dựng nền tảng bản sao số; chuẩn hóa, số hóa và tích hợp dữ liệu đa nguồn; xây dựng mô hình trực quan hóa 2D, 3D; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống thông tin địa lý (GIS), Internet vạn vật (IoT), công nghệ mô hình hóa và phân tích dữ liệu; đồng thời xây dựng cơ chế quản trị, vận hành và khai thác dữ liệu an toàn, hiệu quả.

Đối với Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, đề án có ý nghĩa thiết thực trong công tác quản lý và phát triển các khu chức năng chiến lược của thành phố như khu công nghệ cao, các khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung và Khu thương mại tự do Đà Nẵng (FTZ).

Khi các dữ liệu về quy hoạch, hạ tầng, đất đai, môi trường, logistics và hoạt động đầu tư được số hóa, liên thông và mô phỏng trên nền tảng bản sao số, phương thức quản lý sẽ chuyển từ "theo dõi thủ công" sang "giám sát thông minh", từ "xử lý sau" sang "dự báo trước", từ "quản lý theo hồ sơ" sang "quản trị theo dữ liệu thời gian thực".

Bước chuẩn bị để Đà Nẵng hình thành mô hình đô thị số hiện đại

Theo đánh giá của Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, đây là nền tảng quan trọng để thành phố phát triển mô hình FTZ thế hệ mới theo hướng thông minh, xanh và tích hợp số. Đồng thời, hệ thống cũng giúp nhà đầu tư tiếp cận thông tin nhanh chóng, minh bạch hơn, nâng cao năng lực điều hành của cơ quan nhà nước trong quản lý không gian phát triển, hạ tầng kỹ thuật, logistics, môi trường và các dịch vụ đô thị.

Việc phê duyệt đề án thí điểm bản sao số cho thấy quyết tâm của Đà Nẵng trong đổi mới phương thức quản trị, lấy dữ liệu làm tài nguyên cốt lõi, công nghệ làm công cụ đột phá và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết để thành phố hình thành mô hình đô thị số hiện đại, có khả năng dự báo, thích ứng và phát triển bền vững trong tương lai.

Đại diện Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết đơn vị hiện đã và đang triển khai nhiều nền tảng, giải pháp số trong công tác quản lý như BIM, GIS và các hệ thống dữ liệu chuyên ngành phục vụ quản lý quy hoạch, hạ tầng và đầu tư tại khu công nghệ cao, các khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung và Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Những nền tảng này được xem là cơ sở dữ liệu và hạ tầng số quan trọng, tạo tiền đề để từng bước xây dựng, tích hợp và vận hành mô hình bản sao số cho các khu chức năng của thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, giám sát và thúc đẩy phát triển bền vững trong thời gian tới.