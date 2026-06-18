Chuyên gia hiến kế đưa Đà Nẵng vào nhóm đô thị ngang tầm quốc tế

Ngày 18.6, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp UBND thành phố tổ chức hội nghị góp ý, phản biện xã hội đối với đồ án Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Hướng tới mô hình 'siêu đô thị biển'

Tại hội nghị, các ý kiến góp ý, phản biện đều đánh giá đồ án Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 được xây dựng công phu, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương và định hướng của các quy hoạch cấp chiến lược.

Đồ án đã nghiên cứu, đánh giá toàn diện hiện trạng phát triển đô thị, các dự án đầu tư, mối liên hệ nội vùng, liên vùng và đề xuất nhiều giải pháp phù hợp với bối cảnh phát triển mới, đáp ứng yêu cầu đưa Đà Nẵng trở thành 1 trong 3 cực tăng trưởng của cả nước.

Một góc thành phố biển Đà Nẵng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều chuyên gia, nhà khoa học và kiến trúc sư cho rằng sau sáp nhập, Đà Nẵng mới sở hữu quy mô lãnh thổ rộng lớn, hội tụ gần như đầy đủ các điều kiện phát triển mà ít địa phương nào trong cả nước có được. Do đó, quy hoạch cần đặt ra những mục tiêu mang tính đột phá hơn, xác định rõ định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành 1 trong 5 đô thị ngang tầm quốc tế, giữ vai trò đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới đô thị khu vực và quốc tế; hướng tới mô hình "siêu đô thị biển - đô thị di sản, sáng tạo - đô thị du lịch cao cấp và sinh thái" mang tầm châu Á.

Theo tiến sĩ Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, việc xác định chiến lược và các chính sách phát triển Đà Nẵng trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và khu vực duyên hải miền Trung - Tây nguyên là phù hợp.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chủ trì hội nghị góp ý, phản biện xã hội đồ án Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tuy nhiên, ông cho rằng việc xác định hội nhập kinh tế là động lực tăng trưởng chủ yếu mới chỉ phản ánh một phần yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đối với Đà Nẵng, động lực tăng trưởng không chỉ đến từ hội nhập kinh tế quốc tế mà còn phải dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và sự phát triển của các ngành kinh tế mũi nhọn có lợi thế cạnh tranh. Đây là những nội dung cần được nhấn mạnh hơn trong hệ thống quan điểm phát triển của đồ án.

Tiến sĩ Đặng Việt Dũng đề nghị rà soát, điều chỉnh các quan điểm phát triển nhằm bảo đảm sự thống nhất với các chủ trương, định hướng và quy hoạch cấp cao hơn đã được ban hành.

Ông cũng lưu ý cần bảo đảm tính logic giữa mục tiêu đến năm 2050 và tầm nhìn đến năm 2075. Nếu đến năm 2050, Đà Nẵng đã trở thành "đô thị biển sinh thái, hiện đại, thông minh và giàu bản sắc" thì tầm nhìn năm 2075 cần xác định một cấp độ phát triển cao hơn, thay vì lặp lại các mục tiêu đã hoàn thành.

Đà Nẵng hội tụ những điều kiện đặc biệt

Trong khi đó, tiến sĩ - kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, đề nghị thành phố rà soát tính hợp lý của mô hình phát triển không gian "2 trục - 3 cực - 4 hành lang - 5 vùng trọng điểm đô thị".

Theo ông Sơn, nội dung thuyết minh cho thấy 2 trục phát triển đồng thời gắn với 2 hành lang kết nối liên vùng, nhưng phía dưới lại tiếp tục đề cập 4 hành lang phát triển khác, bao gồm các hành lang kinh tế Đông - Tây. Do đó, cần làm rõ cách hiểu và mối quan hệ giữa các thành phần để tránh chồng lấn khái niệm và bảo đảm tính logic của mô hình.

Tiến sĩ - kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, đóng góp ý kiến

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đối với định hướng phát triển đô thị sân bay, ông Phan Đăng Sơn cho rằng cần xác định rõ đây là mô hình gắn với khu vực sân bay hiện hữu của Đà Nẵng hay là một định hướng phát triển mới. Nếu dựa trên sân bay hiện hữu, dư địa phát triển sẽ khá hạn chế và khó tạo đột phá trong tương lai.

Ông Sơn phân tích, trên thế giới, mô hình đô thị sân bay thường đóng vai trò động lực phát triển kinh tế vùng với giá trị gia tăng rất cao. Trong bối cảnh sân bay Chu Lai vẫn còn nhiều tiềm năng và quỹ đất lớn, thành phố cần nghiên cứu khả năng hình thành một đô thị sân bay mới, được quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu theo các mô hình tiên tiến trên thế giới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, khẳng định Đà Nẵng hôm nay không chỉ mở rộng về quy mô không gian mà còn hội tụ những điều kiện đặc biệt, tạo nên vị thế mới và tiềm năng khác biệt trong hệ thống đô thị quốc gia. Đặc biệt, đây là thành phố duy nhất sở hữu 2 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận.

Đà Nẵng có không gian cảnh quan đa dạng, liên hoàn từ núi, trung du, đồng bằng, ven biển đến hải đảo; sở hữu hệ sinh thái tự nhiên phong phú với rừng, sông, biển, đường bờ biển dài cùng nhiều lưu vực sinh thái có giá trị cao. Đây không chỉ là lợi thế về tài nguyên tự nhiên, văn hóa mà còn là nền tảng chiến lược để phát triển mô hình đô thị sinh thái, kinh tế xanh và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại hội nghị ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế nổi bật, Đà Nẵng vẫn đang đối mặt với nhiều hạn chế và thách thức trong giai đoạn phát triển mới.

"Hiện nay, cấu trúc đô thị của Đà Nẵng vẫn còn thiếu cân đối. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là các trục giao thông Đông - Tây, hệ thống thoát nước, chống ngập và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong tương lai", ông Lê Trí Thanh nhìn nhận.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho rằng, bối cảnh phát triển mới đang mở ra nhiều cơ hội quan trọng để thành phố tái cấu trúc và định vị lại vai trò trong không gian phát triển vùng, quốc gia và quốc tế; hướng tới mục tiêu năm 2050 và tầm nhìn đến năm 2075, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá mạnh mẽ.

Ông Lê Trí Thanh cho biết, hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc làm rõ các vấn đề cốt lõi của hồ sơ quy hoạch trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Đây cũng là dịp để tập hợp, tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các cơ quan, tổ chức, nhà đầu tư và các tầng lớp nhân dân, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.