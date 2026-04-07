Thời sự

Quy hoạch Đà Nẵng: Từ 'thành phố đáng sống' đến cực tăng trưởng quốc gia

Mạnh Cường
Mạnh Cường
07/04/2026 09:57 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng, mở ra bước ngoặt lớn cho Đà Nẵng: 'thành phố đáng sống' được định vị trở thành cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kết nối quốc tế và hình mẫu đô thị di sản.

Sáng 7.4, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Phạm vi nghiên cứu bao trùm toàn bộ địa giới hành chính và không gian biển với tổng diện tích gần 12.000 km².

Quy hoạch xác định mục tiêu đến năm 2050 xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị hiện đại, thông minh, sinh thái, giàu bản sắc; đồng thời là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, trung tâm lớn về logistics, tài chính, kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, du lịch, đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực và quốc tế.

Theo quy hoạch, Hội An được định hướng là đô thị "sinh thái - văn hóa - di sản", chú trọng bảo tồn giá trị truyền thống và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu

Điểm đột phá của quy hoạch lần này nằm ở việc chuyển đổi mô hình phát triển: từ đơn cực sang cấu trúc đa trung tâm, đa cực. Không gian đô thị được tổ chức lại theo hướng liên kết chặt chẽ giữa các vùng ven biển - đồng bằng - miền núi, giữa đô thị - công nghiệp - dịch vụ - sinh thái, tạo nên một hệ sinh thái phát triển cân bằng và bền vững.

Tầm nhìn đến năm 2075, Đà Nẵng được định hướng trở thành thành phố sinh thái, hiện đại, thông minh và giàu bản sắc; là điểm đến hấp dẫn, an toàn và đáng sống mang tầm quốc tế.

Quy hoạch cũng khẳng định vai trò của thành phố như một đầu mối giao thông chiến lược, kết nối hành lang kinh tế đông - tây, hệ thống cảng biển, sân bay và các trục liên vùng, gia tăng năng lực hội nhập toàn cầu.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là chiến lược hình thành chuỗi đô thị biển liên hoàn giữa Đà Nẵng - Hội An - Điện Bàn. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành cực phát triển du lịch - văn hóa - kinh tế độc đáo của khu vực miền Trung.

Trong đó, Hội An được định hướng là đô thị "sinh thái - văn hóa - di sản", chú trọng bảo tồn giá trị truyền thống và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Điện Bàn đóng vai trò kết nối, phát triển các hành lang ven sông, ven biển, đặc biệt dọc tuyến Cổ Cò - Vĩnh Điện nhằm liên thông không gian đô thị - du lịch giữa Đà Nẵng và Hội An.

Ở phía nam, khu vực Tam Kỳ và Núi Thành sẽ phát triển thành trung tâm công nghiệp, logistics, đô thị và dịch vụ, gắn với động lực từ sân bay Chu Lai và hệ thống cảng biển.

Vùng phía tây được định hướng phát triển bền vững, bảo tồn thiên nhiên, thúc đẩy kinh tế xanh. Nổi bật là phát triển công nghiệp dược liệu với sâm Ngọc Linh làm sản phẩm chủ lực, kết hợp du lịch cộng đồng và bảo tồn văn hóa bản địa.

Việc tổ chức lại không gian theo hướng đa cực không chỉ mở rộng quy mô đô thị mà còn tạo ra một hệ sinh thái phát triển linh hoạt, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo tồn giá trị tự nhiên - văn hóa.

Theo kế hoạch, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ hoàn thiện đồ án quy hoạch trong vòng 15 tháng, đưa tầm nhìn chiến lược này sớm trở thành hiện thực.

Tin liên quan

Quy hoạch thành phố Đà Nẵng: Khát vọng trở thành đô thị đẳng cấp châu Á

Quy hoạch thành phố Đà Nẵng: Khát vọng trở thành đô thị đẳng cấp châu Á

Với việc thông qua điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng đang tăng tốc để trở thành 'hạt nhân' kinh tế - xã hội của cả nước và khu vực.

Chủ tịch HĐND Đà Nẵng: Điều chỉnh quy hoạch là 'bản thiết kế' cho diện mạo phát triển mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đà Nẵng nghiên cứu quy hoạch với tầm nhìn 100 năm

