Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch dự án Marina Complex của Quốc Cường Gia Lai

Ngày 26.3, UBND phường Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với dự án bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng (Marina Complex) do Công ty CP Bến du thuyền Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Khu vực điều chỉnh nằm tại phường Sơn Trà, giáp sông Hàn, đường Lê Văn Duyệt và khu đất công viên, với tổng diện tích hơn 60.200 m², trong đó có hơn 10.000 m² mặt nước thuê.

Điểm đáng chú ý của lần điều chỉnh này là định hướng tăng mạnh diện tích cây xanh và không gian công cộng. Quy hoạch mới bổ sung công viên ven sông, mở rộng tuyến đi bộ thông thoáng nhằm đảm bảo yếu tố sinh thái và tạo điểm nhấn cảnh quan dọc sông Hàn.

Vị trí xây dựng dự án Marina Complex ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hạ tầng giao thông nội khu cũng được điều chỉnh đáng kể. Vỉa hè phía tây đường Lê Văn Duyệt được thu hẹp từ 12 m xuống còn 9 m, qua đó mở rộng tuyến đường ven sông từ 8 m lên 20 m. Tuyến đường này sẽ tích hợp đầy đủ vỉa hè, lòng đường, làn xe đạp và lối đi bộ sát bờ sông.

Về bố cục không gian, hai khối nhà cao tầng được đưa vào trung tâm dự án, trong khi các lô đất thấp tầng được phân chia lại hợp lý hơn. Ranh giới thuê mặt nước cũng được điều chỉnh để phục vụ tổ chức khu bến thuyền.

Các chỉ tiêu xây dựng được quy định cụ thể như nhà liền kề cao tối đa 7 tầng (31 m), nhà 5 tầng cao tối đa 26 m, biệt thự 4 tầng cao tối đa 18,5 m. Khối chung cư hỗn hợp và thương mại dịch vụ có thể cao tới 152 m, trong khi công trình thương mại dịch vụ độc lập cao tối đa 45 m.

Marina Complex có tổng diện tích khoảng 11,7 ha trên đường Lê Văn Duyệt (phường Sơn Trà). Theo báo cáo tài chính riêng quý 4/2025 của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, Công ty CP Bến du thuyền Đà Nẵng là công ty con của doanh nghiệp này.

Trước đó, dự án từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, đặc biệt là lo ngại việc thi công có thể ảnh hưởng đến dòng chảy sông Hàn.