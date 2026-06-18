Kiến nghị mở lối tín dụng cho 350 dự án tháo gỡ đặc thù tại Đà Nẵng

Sáng nay 18.6, ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng, cho biết đơn vị vừa gửi văn bản đến Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 9 kiến nghị xem xét hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận tín dụng đối với các dự án thuộc danh mục áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù trên địa bàn thành phố.

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng, kiến nghị này được thực hiện trên cơ sở các chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng tại Thông báo số 523/TB-VP ngày 5.12.2025, Thông báo số 40/TB-VP ngày 15.1.2026 và Thông báo số 444/TB-VP ngày 16.5.2026 về việc tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp để báo cáo, đề xuất giải pháp xử lý.

Khu du lịch Trung Kỳ - Viêm Đông do Công ty cổ phần kinh doanh quản lý bất động sản Trung Kỳ Viêm Đông làm chủ đầu tư, nằm trong diện được áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khăn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đáng chú ý, ngày 21.5.2026, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 2234/QĐ-UBND công bố danh mục 350 dự án, khu đất thuộc phạm vi áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội. Các cơ chế này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những tồn tại về pháp lý, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục, thực hiện nghĩa vụ tài chính và tiếp tục triển khai đầu tư.

Tuy nhiên, qua tổng hợp ý kiến từ các doanh nghiệp hội viên, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng cho biết nhiều doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng để tiếp tục triển khai dự án.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc nhiều dự án đã phải tạm dừng trong thời gian dài do quá trình thanh tra, kiểm tra và rà soát pháp lý theo kết luận của các cơ quan có thẩm quyền khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh bị gián đoạn, doanh thu suy giảm, các chỉ tiêu tài chính không đáp ứng đầy đủ điều kiện vay vốn theo quy định thông thường của các tổ chức tín dụng.

Trong bối cảnh các dự án đang được xem xét tháo gỡ vướng mắc và hoàn thiện thủ tục pháp lý, nhu cầu vốn của doanh nghiệp để thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước là rất lớn, đặc biệt là các khoản tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và những nghĩa vụ tài chính liên quan. Trong khi đó, việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng hiện vẫn gặp nhiều trở ngại, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý các tồn tại của dự án.

Chính vì vậy, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét áp dụng cơ chế tín dụng linh hoạt đối với 350 dự án, khu đất thuộc danh mục được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù. Mục tiêu là tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn để thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng cũng kiến nghị xây dựng cơ chế phối hợp giữa UBND thành phố Đà Nẵng, các sở, ban, ngành, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 9, các tổ chức tín dụng, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng, các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn.

Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng kiến nghị mở lối tín dụng cho 350 dự án thuộc diện tháo gỡ đặc thù trên địa bàn thành phố ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo đề xuất, các tổ chức tín dụng xem xét cam kết tài trợ vốn cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Đồng thời, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần đẩy nhanh quá trình hoàn thiện thủ tục hành chính, xác lập quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận theo quy định sau khi doanh nghiệp hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng cho rằng đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để các tổ chức tín dụng nhận và quản lý tài sản bảo đảm, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục triển khai dự án. Việc sớm tháo gỡ các vướng mắc về tín dụng đối với nhóm dự án này không chỉ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn mà còn góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực đầu tư, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn tới.