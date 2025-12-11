Quốc hội trao thêm cơ chế đặc thù về đất đai cho TP.HCM

Sáng 11.12, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã bấm nút thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98 , bổ sung thêm nhiều chính sách đặc thù, đặc biệt cho TP.HCM.

Trong đó, với dự án đường sắt địa phương theo mô hình TOD sử dụng toàn bộ ngân sách thành phố hoặc vốn ứng trước của nhà đầu tư, thành phố được giữ lại 100% số tiền thu được từ khai thác quỹ đất khu vực TOD để ưu tiên đầu tư các dự án đường sắt địa phương và các dự án giao thông thuộc tuyến TOD.

TP.HCM được trao thêm nhiều cơ hội đặc biệt, đặc thù trong Nghị quyết 98 sửa đổi ẢNH: ĐỘC LẬP

Nghị quyết cũng tháo gỡ khó khăn cho một số hợp đồng BT ký hợp đồng trước ngày luật PPP có hiệu lực mà chưa hoàn thành thanh toán cho nhà đầu tư.

Cụ thể, nhà đầu tư được thanh toán bằng quỹ đất, tài sản công được quản lý theo luật Quản lý, sử dụng tài sản công hoặc quỹ đất thuộc trường hợp thu hồi đất hoặc quỹ đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý theo quy định tại luật Đất đai hoặc quỹ đất kết hợp các quỹ đất này...

UBND thành phố quyết định việc sử dụng quỹ đất tại điểm a khoản này để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT và đàm phán, ký phụ lục hợp đồng với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về quỹ đất thanh toán dự án BT.

Trường hợp chưa giao đất, chưa cho thuê đất đối với hợp đồng BT, trên cơ sở giá trị khối lượng nghiệm thu công trình dự án BT đã được kiểm toán, UBND thành phố thực hiện việc giao đất, cho thuê đất để thanh toán hợp đồng BT.

Thời điểm tính giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với quỹ đất thanh toán theo hợp đồng BT được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Áp thủ tục đầu tư đặc biệt tại Khu thương mại tự do

Một trong những chính sách đặc biệt được đưa ra tại nghị quyết là lập Khu thương mại tự do TP.HCM để thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, mang tính đột phá nhằm thu hút đầu tư, tài chính, thương mại, dịch vụ chất lượng cao.

Khu thương mại tự do được tổ chức thành các khu chức năng bao gồm: khu sản xuất, khu cảng và hậu cần cảng, trung tâm logistics, khu thương mại - dịch vụ và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật.

Về thẩm quyền, HĐND thành phố quy định trình tự, thủ tục thành lập, mở rộng, điều chỉnh ranh giới Khu thương mại tự do.

UBND thành phố quyết định thành lập, mở rộng, điều chỉnh ranh giới Khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM là cơ quan thuộc UBND thành phố, ngoài chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật được thực hiện thêm các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu thương mại tự do...

Báo cáo tiếp thu, giải trình, Chính phủ cho biết, khu thương mại tự do là mô hình mới, tạo đột phá trong thúc đẩy, thu hút đầu tư theo cơ chế một cửa tại chỗ, với các điều kiện sẵn sàng cho hoạt động đầu tư.

Do đó, việc áp dụng quy trình, thủ tục đầu tư đặc biệt cho các dự án là cần thiết nhằm giảm bớt thời gian thực hiện. Đồng thời, thủ tục này cũng cần phải được cho phép áp dụng đối với các khu vực chuyên biệt tại thành phố như khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu chức năng trong khu kinh tế.

Việc cho phép triển khai các thủ tục này là cam kết mạnh mẽ của Nhà nước với các nhà đầu tư, tạo lợi thế cạnh tranh so với khu vực và quốc tế. Bên cạnh đó, nếu cho phép áp dụng chính sách này sẽ tạo thêm sức hút để thu hút các nhà đầu tư tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam đặt tại TP.HCM. Quy trình, thủ tục này cũng đã được Quốc hội cho phép áp dụng tại Khu thương mại tự do TP.Hải Phòng.