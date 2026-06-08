Nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đồng Nai

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai.

Cụ thể, Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND TP.Đồng Nai và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Đồng Nai, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2.

TP.Đồng Nai được thành lập tháng 4.2026 ẢNH: LÊ LÂM

Đồng thời, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu, xử lý kiến nghị về bố trí nguồn lực triển khai các dự án trọng điểm quốc gia, nhất là Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 2, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, các tuyến đường sắt đô thị và hạ tầng giao thông kết nối sân bay Long Thành, kết nối vùng và các dự án trọng điểm của Đồng Nai; có văn bản trả lời địa phương trước ngày 10.6.

Phó thủ tướng cũng giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, xử lý kiến nghị về rà soát, điều chỉnh hợp lý các khu vực bô xít để vừa tháo gỡ điểm nghẽn, phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả trong từng giai đoạn.

Về kiến nghị quản lý phần diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc địa giới TP.Đồng Nai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp với các bộ Tài chính, Công thương và UBND TP.Đồng Nai khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước ngày 15.6, đồng gửi Văn phòng Trung ương Đảng để tổng hợp, báo cáo Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

TP.Đồng Nai được thành lập theo Nghị quyết số 30 của Quốc hội, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 30.4.2026, có diện tích tự nhiên 12.737,18 km², quy mô dân số trên 4,5 triệu người. Thành phố có 95 đơn vị hành chính xã, phường (62 xã và 33 phường) với 1.772 ấp, thôn, khu phố; trung tâm hành chính - chính trị của TP.Đồng Nai đặt tại phường Trấn Biên.

Năm 2025, kinh tế Đồng Nai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, quy mô kinh tế năm 2025 đạt gần 678.000 tỉ đồng, đóng góp trên 5% GDP cả nước, xếp thứ 4 cả nước.

Với quy mô kinh tế lớn, nhưng Đồng Nai vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, đạt khoảng 9,63% năm 2025, là địa phương đứng đầu cả nước xét về mức độ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng do Chính phủ giao; đồng thời xếp thứ 7 cả nước về tốc độ tăng trưởng. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây của Đồng Nai. Trong quý 1/2026, Đồng Nai vẫn duy trì được mức tăng trưởng cao 9,76% cao nhất khu vực phía nam.