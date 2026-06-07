Đồng Nai: Cầu tạm Mã Đà đã thông xe

Sau nhiều thập kỷ bị chia cắt bởi cầu Mã Đà cũ bị đánh sập từ thời chiến tranh, bắc qua dòng suối Mã Đà, đến tháng 12.2025, khu vực tỉnh Bình Phước cũ và tỉnh Đồng Nai cũ (nay là thành phố Đồng Nai) mới chính thức được kết nối bằng cầu tạm Mã Đà, mà không phải qua địa phương thứ 3 là Lâm Đồng hay TP.HCM.

Trước khi có cầu tạm, người dân vẫn liều mình băng qua suối để đi từ hướng tỉnh Đồng Nai cũ qua Bình Phước cũ và ngược lại ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cầu tạm Mã Đà được xây dựng không chỉ với mục đích phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương buôn bán của người dân, mà còn để phục vụ thi công nâng cấp đường ĐT.753 và cầu Mã Đà đã được động thổ từ tháng 8.2025.

Cầu tạm Mã Đà khi chưa bị sự cố, hư hỏng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ngày 3.6, Công an xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai đã buộc phải ra thông báo về việc đóng cầu tạm qua suối Mã Đà nối xã Tân Lợi với phường Trị An bởi cầu đã bị hư hỏng nặng, phương tiện giao thông không thể qua lại.

Anh Võ Ngọc Được (thành phố Đồng Nai) cho biết từ khi cầu tạm được đưa vào sử dụng, mỗi tháng anh đều di chuyển qua đây rất nhiều lần bởi cây cầu giúp anh tiết kiệm thời gian, quãng đường rất nhiều so với trước đây.

Cầu tạm Mã Đà hư hỏng, buộc địa phương phải tạm ngưng lưu thông 1 thời gian ẢNH: C.T.V

Dù được thông báo rộng rãi trên các trang mạng xã hội, các kênh thông tin chính thống của địa phương, báo chí nhưng vẫn không ít người dân, lái xe buộc phải quay đầu xe về phường Bình Phước đi theo đường ĐT.741 qua địa bàn TP.HCM mới có thể về hướng trung tâm thành phố Đồng Nai, vì đến nơi mới biết thông tin.

"Mỗi ngày phương tiện qua lại cây cầu rất nhiều, người dân chỉ mong sớm có cây cầu mới và tuyến đường hoàn chỉnh để đi lại thuận tiện, an toàn hơn", anh Được mong muốn.

Mặt cầu tạm bị hư hỏng bởi dòng nước chảy siết ẢNH: C.T.V

Theo ghi nhận, sau các trận mưa lớn kéo dài, dòng nước chảy qua ống cống được lắp đặt dưới cầu tạm là rất lớn và ồ ạt, khiến hệ thống cống thoát nước kịp khiến dòng nước chảy xiết, cuốn trôi đất đá và làm hư hỏng mặt đường.

Trong thời gian đóng cầu tạm, đơn vị thi công đã huy động nhân lực, máy móc và vật liệu đến hiện trường để khắc phục sự cố. Nhiều xe đá hộc lớn đã được tập kết, gia cố các vị trí hư hỏng, đồng thời đổ bê tông mặt đường để bảo đảm việc đi lại của người dân.

Cầu tạm Mã Đà đã được gia cố, sửa chữa ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Sau khi nhận được phản ánh của người dân, đơn vị đã nhanh chóng triển khai máy móc, vật liệu để xử lý các điểm sạt lở. Hiện xe máy và ô tô con có thể lưu thông bình thường, tuy nhiên xe tải trọng lớn cần hạn chế đi lại vì có thể ảnh hưởng đến kết cấu mặt đường và cầu tạm", anh Phan Bá Tuấn, cán bộ kỹ thuật phụ trách dự án cầu Mã Đà nói.

Về góc độ địa phương, ông Trần Lê Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Tân Lợi, cho biết hiện đã vào mùa mưa, lưu lượng nước trên dòng suối Mã Đà tăng nhanh, gây xói lở nghiêm trọng tại khu vực cầu tạm.

Khi sự cố xảy ra, UBND xã Tân Lợi đã phối hợp lực lượng công an tổ chức rào chắn, cảnh báo nguy hiểm và phân luồng giao thông tại khu vực xảy ra sự cố.

Các phương tiện đã qua lại bình thường, đoạn tuyến sẽ được đổ bê tông để người dân đi lại thuận tiện hơn ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Chúng tôi đã có văn bản thông báo đến người dân, đồng thời yêu cầu đơn vị thi công tăng cường các biện pháp cảnh báo và khắc phục sự cố. Đặc biệt, các phương tiện tải trọng lớn được khuyến cáo hạn chế lưu thông qua cầu tạm để tránh gây hư hỏng công trình và bảo đảm an toàn giao thông", ông Tuấn cho biết.

Đến thời điểm hiện tại, các vị trí hư hỏng cơ bản đã được xử lý, giao thông bước đầu được khôi phục. Tuy nhiên, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, hạn chế lưu thông khi trời mưa lớn hoặc dòng nước dâng cao, chảy siết, đồng thời chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng khi qua khu vực cầu tạm Mã Đà.

Hiện cầu tạm Mã Đà đang hạn chế tải trọng xe dưới 13 tấn để đảm bảo an toàn cho cầu cũng như các phương tiện khi qua suối Mã Đà ẢNH: HOÀNG GIÁP

Dự kiến, trong tháng 6 này, dự án cầu Mã Đà sẽ chính thức được khởi công. Cây cầu sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng được kỳ vọng sẽ chính thức là nhịp cầu nối giữa 2 tỉnh cũ, sau khi sáp nhập mà không phải đi qua các địa phương khác.

Đồng thời, mở ra trục giao thông liên vùng quan trọng không chỉ của thành phố Đồng Nai mà cả các tỉnh Tây nguyên với Cảng hàng không quốc tế Long Thành và cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.