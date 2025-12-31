Đồng Nai thúc đẩy dự án nâng cấp đường ĐT.753 nối Bình Phước cũ

Ngày 30.12, ông Đỗ Văn Dương, Phó giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Đồng Nai, cho biết dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 vẫn đang gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, trong đó có việc di dời các trụ điện trung thế trên toàn tuyến.

Đoạn đường ĐT.753 đã được di dời đường điện, đang thi công nâng cấp ẢNH: HOÀNG GIÁP

Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, điện lực đã lên các phương án di dời toàn bộ hệ thống lưới điện dọc theo tuyến đường ĐT.753 và báo cáo Tổng công ty Điện lực miền Nam bố trí nguồn vốn thực hiện di dời.

Tuy nhiên, theo ông Dương, khó khăn lớn nhất hiện nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, chủ đầu tư dự án, chưa bàn giao mặt bằng để công ty di dời. Bên cạnh đó, sau khi khảo sát thực tế, ngành điện lực Đồng Nai đã ghi nhận hơn 30 trụ điện trung thế nằm ở các vị trí bị xâm thực móng, trên đồi cao… có nguy cơ bị sạt lở do đơn vị thi công hạ nền đường ĐT.753, gây mất an toàn điện và nguy cơ xảy ra sự cố mất điện trên diện rộng.

"Ngày 20.12 vừa qua, công ty đã tập trung nguồn lực, phương tiện để di dời những vị trí nằm trên mặt đường cũng như vị trí cống. Đến nay, các vị trí đã được di dời và đảm bảo mặt bằng để đơn vị thi công tiếp tục làm đường", ông Dương cho biết thêm.

Đoạn đường vướng mặt bằng, ngành điện lực tỉnh Đồng Nai chưa thể di dời lưới điện ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đầu tháng 12 vừa qua, để phục vụ việc thi công nâng cấp đường ĐT.753, đồng thời tạo điều kiện cho người dân đi lại, cơ quan chức năng đã đưa vào sử dụng cầu tạm Mã Đà.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, cầu tạm Mã Đà được làm từ 13 ống cống lớn bắc qua lòng suối, phía trên lu lèn đất. Hiện đa số phương tiện lưu thông qua lại là xe máy, ô tô du lịch 4 - 7 chỗ và xe tải nhỏ.

Sống gần suối Mã Đà đã hơn 40 năm, ông Võ Trung Thành (ở ấp Bàu Le, xã Tân Lợi) không giấu được sự xúc động khi chứng kiến cảnh xe cộ qua lại tấp nập trên cây cầu tạm này. Ông Thành chia sẻ: "Xưa nay, để qua lại, người dân phải đu dây hoặc phải lội suối rất nguy hiểm. Mấy nay có cầu tạm, ai cũng mừng, xe cộ đi nhiều lắm".

Một số người dân cho rằng, cầu tạm chỉ có thể sử dụng trong mùa khô, vì mùa mưa dòng suối chảy xiết, nước dâng cao, việc di chuyển qua cầu tạm này sẽ khó khăn và nguy hiểm. Cho nên, bà con mong cầu Mã Đà đã được khởi công từ tháng 8.2025 sớm hoàn thành để người dân yên tâm đi lại.

Cầu tạm Mã Đà được đưa vào sử dụng đã chấm dứt việc người dân phải đu dây, bơi qua suối để qua lại giữa tỉnh Đồng Nai và Bình Phước cũ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sau khi sáp nhập Đồng Nai và tỉnh Bình Phước, dự án mở rộng nâng cấp đường ĐT.753 và xây mới cầu Mã Đà được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai (mới) đặc biệt quan tâm. Bởi đây là con đường duy nhất kết nối trực tiếp giữa 2 địa phương sau sáp nhập, mà không phải đi qua TP.HCM (Bình Dương cũ) hay tỉnh Lâm Đồng.