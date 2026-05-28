Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

CSGT thành phố Đồng Nai hỗ trợ kịp thời nữ thí sinh đi nhầm điểm thi

Lê Lâm
Lê Lâm
28/05/2026 14:18 GMT+7

Nữ thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Đồng Nai bị nhầm điểm thi. Em đã được lực lượng CSGT hỗ trợ, dùng xe đặc chủng đưa tới đúng điểm thi an toàn và kịp thời gian quy định.

Vào sáng 28.5, trong lúc làm thủ tục dự thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại điểm thi Trường THPT Tam Hiệp, nằm trên đường Phạm Văn Thuận (phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai), một nữ thí sinh phát hiện bị nhầm điểm thi.

CSGT thành phố Đồng Nai hỗ trợ kịp thời nữ thí sinh đi nhầm điểm thi - Ảnh 1.

Nữ thí sinh đi nhầm điểm thi được lực lượng CSGT dùng xe đặc chủng chở đến đúng điểm thi an toàn và kịp giờ

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cụ thể, điểm thi của em là tại Trường THCS Bình Đa (nằm cùng phường, cách nhau khoảng 1km).

Sau khi phát hiện, nhà trường đã thông báo cho lực lượng tình nguyện viên và lực lượng CSGT Công an thành phố Đồng Nai đang làm nhiệm vụ ở cổng trường để nhờ hỗ trợ.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT sử dụng xe đặc chủng đưa nữ thí sinh đến điểm thi tại Trường THCS Bình Đa an toàn và kịp thời gian quy định.

CSGT thành phố Đồng Nai hỗ trợ kịp thời nữ thí sinh đi nhầm điểm thi - Ảnh 2.

Lãnh đạo Thành đoàn Đồng Nai thăm hỏi, tặng quà cho đội hình tình nguyện viên Trường CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi đang tiếp sức cho các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Tam Hiệp

ẢNH: LÊ LÂM

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 tại thành phố Đồng Nai diễn ra trong 2 ngày 28 - 29.5 với sự đăng ký của hơn 30.000 thí sinh, thi tuyển vào 24 trường THPT công lập.

Các trường THPT công lập và tư thục không tổ chức thi tuyển thì sẽ xét tuyển vào lớp 10 bằng hình thức xét học bạ THCS.

Theo lịch thi, ngày 28.5 sẽ thi toán (120 phút) và tiếng Anh (60 phút). Ngày 29.5, thí sinh thi môn ngữ văn (120 phút).

 Các thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường chuyên sẽ thi thêm 1 môn chuyên tương ứng vào chiều  29.5. Hiện nay thành phố Đồng Nai có 3 trường THPT chuyên là Lương Thế Vinh, Long Bình và Quang Trung.

Tin liên quan

Phụ huynh thấp thỏm chờ con thi tuyển sinh lớp 10

Phụ huynh thấp thỏm chờ con thi tuyển sinh lớp 10

Hàng trăm phụ huynh ở Khánh Hòa thấp thỏm đứng chờ con bên ngoài cổng trường trong ngày thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.

Khám phá thêm chủ đề

thí sinh nhầm điểm thi thi tuyển sinh lớp 10 CSGT thành phố Đồng Nai Xe đặc chủng Trường chuyên Thi lớp 10 TP.Đồng Nai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận