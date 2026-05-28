CSGT thành phố Đồng Nai hỗ trợ kịp thời nữ thí sinh đi nhầm điểm thi

Vào sáng 28.5, trong lúc làm thủ tục dự thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại điểm thi Trường THPT Tam Hiệp, nằm trên đường Phạm Văn Thuận (phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai), một nữ thí sinh phát hiện bị nhầm điểm thi.

Nữ thí sinh đi nhầm điểm thi được lực lượng CSGT dùng xe đặc chủng chở đến đúng điểm thi an toàn và kịp giờ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cụ thể, điểm thi của em là tại Trường THCS Bình Đa (nằm cùng phường, cách nhau khoảng 1km).

Sau khi phát hiện, nhà trường đã thông báo cho lực lượng tình nguyện viên và lực lượng CSGT Công an thành phố Đồng Nai đang làm nhiệm vụ ở cổng trường để nhờ hỗ trợ.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT sử dụng xe đặc chủng đưa nữ thí sinh đến điểm thi tại Trường THCS Bình Đa an toàn và kịp thời gian quy định.

Lãnh đạo Thành đoàn Đồng Nai thăm hỏi, tặng quà cho đội hình tình nguyện viên Trường CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi đang tiếp sức cho các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Tam Hiệp ẢNH: LÊ LÂM

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 tại thành phố Đồng Nai diễn ra trong 2 ngày 28 - 29.5 với sự đăng ký của hơn 30.000 thí sinh, thi tuyển vào 24 trường THPT công lập.

Các trường THPT công lập và tư thục không tổ chức thi tuyển thì sẽ xét tuyển vào lớp 10 bằng hình thức xét học bạ THCS.

Theo lịch thi, ngày 28.5 sẽ thi toán (120 phút) và tiếng Anh (60 phút). Ngày 29.5, thí sinh thi môn ngữ văn (120 phút).

Các thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường chuyên sẽ thi thêm 1 môn chuyên tương ứng vào chiều 29.5. Hiện nay thành phố Đồng Nai có 3 trường THPT chuyên là Lương Thế Vinh, Long Bình và Quang Trung.