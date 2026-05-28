Phụ huynh thấp thỏm chờ con thi tuyển sinh lớp 10

Sáng 28.5, các em học sinh tại Khánh Hòa bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 với môn ngữ văn theo hình thức tự luận trong 120 phút. Sáng nay, thời tiết thuận lợi, khá mát mẻ tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh.

Phía ngoài khu vực thi, lực lượng công an túc trực điều tiết phương tiện, bảo đảm giao thông thông suốt trong giờ cao điểm. Đoàn viên, thanh niên các xã, phường tham gia chương trình "Tiếp sức mùa thi" động viên thí sinh và phát nước uống miễn phí cho các em.

Phụ huynh đưa con tới điểm thi trong ngày thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 tại Khánh Hòa

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa), nhiều phụ huynh đưa con đến trường từ rất sớm, tranh thủ dặn dò, động viên con trước khi bước vào phòng thi.

Trong lúc các thí sinh đang thi, hàng trăm phụ huynh đã đứng chờ con bên ngoài cổng trường. Chị Phương Linh (phường Nam Nha Trang) cho biết đã chở con đến từ sớm để phòng tránh sự cố ảnh hưởng đến kỳ thi. Chị cũng bày tỏ may mắn khi sáng nay thời tiết mát hơn so với những ngày trước, việc đứng chờ con vì thế cũng bớt vất vả hơn.

Phụ huynh ngồi chờ con trước điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa)

Cũng có mặt từ sớm, chị Lệ Hiền vừa đứng chờ vừa tranh thủ làm việc bên ngoài cổng trường. Chị cho hay con mình dự thi chuyên văn tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, vì nhà xa nên chị ở lại đợi, cũng là dịp để đồng hành cùng con trong kỳ thi quan trọng này.

Phụ huynh chờ con tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa)

Nhiều gia đình từ xa cũng chủ động tìm chỗ trọ để tiện chăm con. Chị Nguyễn Thị Bích Thủy (phường Bắc Nha Trang) có con dự thi tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cho hay đã thuê phòng trọ gần trường mấy ngày qua để giảm thời gian di chuyển trong thời tiết nắng nóng. Chị Thủy cũng không giấu được lo lắng khi năm nay số thí sinh đăng ký thi chuyên được đánh giá đông nhất trong nhiều năm trở lại đây. Dù vậy, chị chia sẻ tinh thần các em trước giờ vào phòng thi đều khá thoải mái.

Các bạn Đoàn viên tham gia chương trình "Tiếp sức mùa thi" động viên thí sinh và phát nước uống miễn phí cho phụ huynh

Về phía thí sinh, em Bình An (Trường THCS Thái Nguyên, phường Nha Trang) cho hay bản thân và các bạn đã chuẩn bị kỹ, trước ngày thi chỉ ôn nhẹ lại, ăn uống đầy đủ và đi ngủ sớm để có sức khỏe tốt nhất bước vào phòng thi. Trong khi đó, em Phương Linh (Trường THCS Âu Cơ, phường Nha Trang) chia sẻ đã được giáo viên ôn bài kỹ nên tâm lý bước vào kỳ thi rất thoải mái.

Được biết Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, phường Nam Nha Trang thu hút 1.049 học sinh đăng ký cho 280 chỉ tiêu/8 lớp. Trong đó, tiếng Anh có số học sinh đăng ký đông nhất với 322 học sinh cho 2 lớp chuyên, ngữ văn 188 học sinh, toán 183 học sinh, hóa học 108 học sinh, vật lý 94 học sinh, sinh học 88 học sinh và tin học 66 học sinh.

Nụ cười rạng rỡ của các thí sinh vừa thi xong môn đầu tiên

Các thí sinh chia sẻ đề thi văn sáng nay không quá khó, các em đều hoàn thành hết bài thi

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, buổi sáng ngày thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, tỉnh ghi nhận 164 thí sinh vắng mặt. Chiều 28.5, các thí sinh tiếp tục thi môn toán theo hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận. Sáng 29.5 thi môn tiếng Anh. Riêng thí sinh đăng ký vào các lớp chuyên sẽ thi môn chuyên vào chiều 29.5 theo hình thức tự luận; môn chuyên tin học thi lập trình trực tiếp trên máy tính.