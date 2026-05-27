Giáo dục

Gần 26.500 học sinh Khánh Hòa sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Bá Duy
27/05/2026 16:18 GMT+7

Gần 26.500 học sinh Khánh Hòa sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 trong hai ngày 28 - 29.5

Chiều 27.5, 26.479 học sinh Khánh Hòa có mặt tại 59 điểm thi để làm thủ tục tham dự kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027. Tại các điểm thi, học sinh được kiểm tra thông tin cá nhân, đối chiếu giấy tờ và nghe phổ biến quy chế, lịch thi cùng những quy định về vật dụng được phép mang vào phòng thi.

Trong kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh Khánh Hòa có 24.582 em dự tuyển vào các trường THPT công lập không chuyên và 1.897 em đăng ký vào 2 trường chuyên của tỉnh. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh toàn tỉnh chỉ là 19.570 học sinh cho 447 lớp 10 công lập.

Học sinh tìm phòng thi, số báo danh của mình tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa)

ẢNH: BÁ DUY

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, để phục vụ kỳ thi, sở đã điều động 4.459 nhân sự, gồm 59 chủ tịch hội đồng coi thi, 118 phó chủ tịch hội đồng coi thi, 118 thư ký, 2.160 giám thị coi thi, 1.296 giám thị giám sát, 472 công an tại điểm thi và cán bộ phục vụ các bộ phận khác.

Bên cạnh các môn thi chính, học sinh đăng ký vào 2 trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào chiều 29.5. Riêng với môn chuyên tin học, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Đông Hải) và Trường THCS Thái Nguyên (phường Nha Trang) được bố trí thêm phòng máy tính phục vụ phần thi thực hành.

Dự báo thời tiết nắng nóng trong 2 ngày thi 28 và 29.5, các học sinh cần lưu ý các vấn đề sức khỏe

ẢNH: BÁ DUY

Trước đó, ngày 25.5, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số điểm thi. Ông Nguyễn Thanh Hà yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh; tập trung rà soát từng điểm thi, từng phòng thi và đặc biệt lưu ý đảm bảo nghiêm túc việc in sao, vận chuyển và bảo vệ đề thi để kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Theo bản tin dự báo thời tiết phục vụ kỳ thi do cơ quan khí tượng phát đi, trong các ngày 27 và 28.5, khu vực Khánh Hòa có nắng nóng, vùng núi phía tây có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất lên đến 38°C. Các điểm thi cần lưu ý đảm bảo quạt mát, nước uống và phương tiện y tế sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Các học sinh nghe phổ biến nội quy thi tại điểm thi Trường THCS Thái Nguyên (phường Nha Trang, Khánh Hòa)

ẢNH: MẠNH TIẾN

Theo lưu ý của các giáo viên, học sinh cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, dụng cụ học tập trước ngày thi như: Thẻ dự thi, bút viết, thước kẻ, máy tính đúng quy định. Trong phòng thi, các em cần đọc kỹ đề, phân bổ thời gian hợp lý và giữ tâm lý bình tĩnh trong quá trình làm bài.

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết đã công khai đầy đủ lịch thi, quy chế thi và hướng dẫn tuyển sinh trên cổng thông tin điện tử để học sinh và phụ huynh theo dõi. Đường dây nóng 0258.3817310 - 3816107 cũng được duy trì nhằm kịp thời giải đáp các thắc mắc liên quan đến kỳ thi.

Tuyển sinh lớp 10 tại Khánh Hòa: Nhiều trường có tỷ lệ 'chọi' cao

Các trường THPT tại Khánh Hòa vừa công bố số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 năm học 2026 - 2027, trong đó nhiều trường có số hồ sơ vượt xa chỉ tiêu.

