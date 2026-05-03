Tuyển sinh lớp 10 tại Khánh Hòa: Nhiều trường có tỷ lệ 'chọi' cao

Ngày 3.5, các trường THPT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã đồng loạt công bố số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 năm học 2026 - 2027. Trường THPT Phạm Văn Đồng, phường Nha Trang dẫn đầu với 1.193 học sinh đăng ký trong khi chỉ tiêu tuyển sinh chỉ có 675 học sinh, tỷ lệ "chọi" gần 1,8.

Với khối chuyên, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, phường Nam Nha Trang thu hút 1.049 học sinh đăng ký cho 280 chỉ tiêu/8 lớp. Trong đó, tiếng Anh có số học sinh đăng ký đông nhất với 322 học sinh cho 2 lớp chuyên, ngữ văn 188 học sinh, toán 183 học sinh, hóa học 108 học sinh, vật lý 94 học sinh, sinh học 88 học sinh và tin học 66 học sinh.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Khánh Hòa dự kiến diễn ra ngày 28 và 29.5 ẢNH: BÁ DUY

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, phường Đông Hải, có 893 học sinh đăng ký cho 245 chỉ tiêu/7 lớp, trong đó toán dẫn đầu với 233 học sinh, tiếp theo là tiếng Anh 221 học sinh, ngữ văn 183 học sinh, hóa học 108 học sinh, vật lý 82 học sinh, sinh học 41 học sinh và tin học 25 học sinh.

Các trường còn lại cũng ghi nhận lượng hồ sơ vượt chỉ tiêu: Trường THPT Lý Tự Trọng, phường Nha Trang, có 825 học sinh đăng ký cho 675 chỉ tiêu; Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, phường Nha Trang, có 1.026 học sinh đăng ký cho 675 chỉ tiêu, trong đó có 49 học sinh theo học tiếng Pháp; Trường THPT Hoàng Hoa Thám, xã Diên Khánh có 805 học sinh đăng ký cho 675 chỉ tiêu; Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, xã Vạn Ninh có 732 học sinh đăng ký cho 540 chỉ tiêu.

Học sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, phường Nam Nha Trang, trong ngày khai giảng năm học 2025 - 2026 ẢNH: BÁ DUY

Năm nay, Khánh Hòa tuyển sinh khoảng 85% số học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn, với tổng chỉ tiêu 25.115 học sinh/579 lớp. Đáng chú ý, việc phân vùng tuyển sinh không căn cứ cứng theo địa giới hành chính cấp xã mà dựa trên điều kiện thực tế địa phương, đảm bảo thuận lợi đi lại và phù hợp mạng lưới trường lớp, đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh địa bàn tỉnh mở rộng sau sáp nhập.

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, từ ngày 4 đến 9.5, các trường có học sinh lớp 9 sẽ hướng dẫn học sinh đăng ký nguyện vọng lần thứ hai. Học sinh tại các trường THPT công lập không chuyên có thể thay đổi nguyện vọng bằng cách nộp đơn đề nghị trước ngày 7.5.

Riêng với 2 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, từ ngày 4 đến 9.5, trường phổ thông có học sinh lớp 9 tổ chức hướng dẫn học sinh đăng ký nguyện vọng lần thứ hai và hoàn chỉnh thông tin trên đơn đăng ký dự tuyển. Sau ngày 9.5, học sinh không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Khánh Hòa dự kiến diễn ra ngày 28 và 29.5, kết quả tuyển sinh công bố trước ngày 30.6.