Khánh Hòa: Cháy lớn thiêu rụi 2 tàu cá đang neo đậu tại cảng Mỹ Tân

Bá Duy
03/05/2026 08:15 GMT+7

Hai tàu cá đang neo đậu cách bờ 150 m tại cảng Mỹ Tân (xã Vĩnh Hải, Khánh Hòa) bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm.

Ngày 3.5, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp các lực lượng liên quan dập tắt đám cháy xảy ra trên 2 tàu cá neo đậu tại cảng Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 2.5, tàu cá NT-02172 của ông Lâm Văn Mỹ và tàu NT-02034 của ông Nguyễn Đen, cùng trú xã Vĩnh Hải, đang neo đậu tại khu vực cảng Mỹ Tân thì ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ 1 tàu rồi nhanh chóng lan sang tàu bên cạnh. Thời điểm xảy ra cháy, khu vực có gió mạnh khiến lửa càng lan rộng, bao trùm toàn bộ 2 phương tiện.

Hai tàu cá đang neo đậu tại cảng Mỹ Tân (xã Vĩnh Hải, Khánh Hòa) bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo những người có mặt tại hiện trường, trước khi cháy có tiếng nổ lớn, trên 2 tàu không có người. Vụ hỏa hoạn tạo cột khói đen dày đặc bốc cao hàng chục mét, nhìn thấy từ xa. Các tàu cá neo đậu gần đó phải khẩn cấp di chuyển ra xa để tránh cháy lan. Một số ngư dân dùng thuyền thúng và ghe nhỏ tiếp cận, cố gắng dập lửa nhưng không khống chế được.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 8 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe bồn cùng 10 cán bộ, chiến sĩ từ cách hiện trường hơn 18 km đến phối hợp xử lý. 

Do 2 tàu neo cách bờ khoảng 150 m, lực lượng chức năng phải triển khai 2 máy bơm nổi, sử dụng ghe xuồng của người dân kéo vòi tiếp cận, tổ chức nhiều mũi phun nước để khống chế đám cháy.

Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người

ẢNH: CACC

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Tại hiện trường, 2 tàu cá bị thiêu rụi phần lớn khu vực phía trên. Thiệt hại cụ thể chưa được thống kê, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cảng Mỹ Tân tại xã Vĩnh Hải là 1 trong 3 cảng cá lớn ở phía nam Khánh Hòa, cách trung tâm Phan Rang khoảng 15 km, là nơi neo đậu của hàng trăm tàu cá và là đầu mối thu mua, tiêu thụ hải sản lớn của ngư dân trong khu vực.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
