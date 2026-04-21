Đại úy băng qua đám cháy, cứu thoát em bé 13 tháng tuổi

Ám ảnh vụ cháy thảm khốc

Vụ cháy nhà trọ tại số 53E/1 Nguyễn Thị Thơi, khu phố 31, P.Tân Thới Hiệp, TP.HCM vào rạng sáng 12.4 đã khiến 2 người chết và 5 người bị thương, để lại nỗi ám ảnh cho người dân. Trong hoàn cảnh thảm khốc đó, đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt cứu bé 13 tháng tuổi khỏi ngọn lửa. Hành động của anh không chỉ thể hiện tinh thần cứu hộ mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái. Sự kiện này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của sự nhanh nhạy trong các tình huống khẩn cấp.

Khoảnh khắc đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt băng qua đám cháy, cứu thoát cháu bé 13 tháng tuổi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chị Nguyễn Thị Tố Loan (40 tuổi, cư ngụ tại đây hơn 10 năm) cho biết vẫn còn nhớ như in buổi tối xảy ra hỏa hoạn. Chị kể hơn 3 giờ sáng, chị tỉnh giấc khi nghe mùi cháy khét, tiếng la hét. Từ tầng trên nhìn thấy khói nghi ngút, chị Loan chạy vội xuống nhà.

Khoảnh khắc nhìn thấy cháu bé trên tay chiến sĩ công an thoát ra từ vụ cháy, chị thấy tim mình như thắt lại. "Thằng bé không khóc, lặng im trên tay chiến sĩ. Anh công an cởi áo ra che cho bé, anh ấy cũng bị thương. Tôi nghe nói là anh leo qua, bất ngờ mái tôn sập. Lúc đầu tôi không biết anh ấy là công an vì không mặc quân phục", chị Tố Loan nhớ lại.

Trao đổi với chúng tôi, chị Ngô Thị Hải Âu (39 tuổi, ngụ P.Tân Thới Hiệp), cô của cháu bé, cho biết hiện tại bé đã được xuất viện về nhà. Bố mẹ cháu được điều trị ở bệnh viện cũng đang dần hồi phục. "Bố bé bị nặng hơn, nay cũng đã bắt đầu ăn được cháo, cả hai đã đi lại được", chị Hải Âu kể.

Chị Hải Âu cho biết khoảng 4 giờ sáng, vợ chồng chị nhận điện thoại thông báo có người nhà đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây, tình hình khá nguy kịch. Nhà gần nên hai vợ chồng chị vội vàng chạy qua chỗ cháu ở. Thấy khói mù mịt, chị rụng rời tay chân, vội đến bệnh viện.

"Lúc đó có một người đang ẵm cháu, sau này hỏi chuyện tôi mới biết đó anh Kiệt, công an phường. Cháu hiện đang ở với vợ chồng tôi. Cháu ngoan, cũng may trẻ con nên vết thương cũng nhanh lành. May mắn, tối đó anh Kiệt leo lên nhà cứu cháu, chứ bé một mình trên đó, lại khói như vậy, tôi sợ quá. Ba bé đã kiệt sức sau khi đập thủng lỗ thông gió để đưa con thoát ra ngoài, mẹ bé lúc đó đã ngất xỉu vì khói. Gia đình tôi biết ơn anh Kiệt và Công an P.Tân Thới Hiệp", chị Hải Âu chia sẻ.

Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt cứu bé 13 tháng tuổi: "Không sao đâu con, an toàn rồi !"

Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt là cán bộ Tổ phòng, chống tội phạm Công an P.Tân Thới Hiệp. Nhắc lại câu chuyện, anh cho biết bản thân là công an nên đó là công việc của anh và đồng đội. "Đêm hôm ấy, khi đang làm việc với đối tượng lừa đảo, tôi nhận tin báo cháy. Tôi bàn giao lại cho đồng đội, cùng anh em đến hiện trường", nam đại úy nhớ lại và cho biết vì đi vội nên chẳng kịp thay quân phục.

Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt cho biết bản thân hay bất cứ ai khi gặp tình huống đó cũng sẽ làm như vậy ẢNH: THANH ĐA

Anh kể khi tới nơi, thấy ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, khói dày đặc. Nhận ra khó khống chế được ngọn lửa, anh quyết định leo lên thang sắt bên hông nhà để tìm hướng tiếp cận khác mong cứu người còn mắc kẹt bên trong.

"Mất điện, khói mù mịt, tôi bám tường di chuyển và nhảy sang nhà bên cạnh để đảm bảo an toàn. Lúc đó, một tấm tôn bị sụp xuống. Tôi bám được vào tường leo lên. Tôi lần lên tầng trên, cố gắng mở các cửa sổ, hy vọng cứu được người", đại úy Kiệt nhớ lại.

Quá trình tiếp cận, nam đại úy nhìn thấy phía cuối căn nhà bên cạnh lờ mờ một em bé nằm trong khu vực nhiều khói và nhiệt độ cao. "Tôi cởi áo của mình ôm con vào lòng rồi vỗ: Không sao đâu con, an toàn rồi con. Bé cũng trạc tuổi con tôi. Chân bé run lập cập. Trên người con có nhiều vết máu", đại úy Kiệt kể.

Nhưng khi xuống tầng trệt căn nhà, nam đại úy cho biết cửa cuốn mất điện, khóa chặt, không thoát ra được. Anh ôm bé chạy lại lên tầng thượng tìm hướng khác thì bất ngờ nghe đồng đội gọi lớn. Mọi người dùng xà beng cạy cửa cuốn lên, giúp hai chú cháu thoát ra ngoài.

Ngay sau đó, anh ôm bé vào thẳng bệnh viện: "Ba mẹ cháu thời điểm đó tiên lượng xấu. Tôi bế cháu lại gần mẹ, nói với chị: Con an toàn rồi nha, anh chị cố lên. Mẹ cháu gật đầu…".

Khi có người nhà nạn nhân tới, nam đại úy bàn giao bé, trở lại đơn vị tiếp tục công việc còn dang dở và trực đến ngày hôm sau. Khi video clip về vụ cháy cùng hình ảnh người đàn ông băng lửa, cởi áo cứu em bé 13 tháng tuổi xuất hiện gây "bão" trên mạng xã hội, nhiều người gọi anh là "người hùng không mặc áo choàng".

"Tôi, đồng đội tôi hay bất cứ ai khi gặp tình huống đó cũng sẽ làm như vậy. Đừng gọi tôi là người hùng, tôi ngại lắm", anh nói.