Giảm 57 kg trong 9 tháng, nhiếp ảnh gia có 6 múi nhờ tập thể hình

Đánh đổi sức khỏe vì nhịp sống đảo lộn

Gắn bó với nghề nhiếp ảnh từ năm 2014, anh Nguyễn Phạm Tuân (30 tuổi, TP.HCM), từng quen với nhịp sống đảo lộn khi làm việc chủ yếu vào ban đêm trước khi tìm đến tập thể hình. Những buổi thức khuya chỉnh ảnh, thói quen ăn đêm kéo dài cùng việc thiếu vận động khiến cân nặng tăng không kiểm soát. Chỉ trong khoảng 2 năm, anh tăng tới 55 kg mà không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Trước khi tập thể hình, anh Tuân từng nặng 128 kg ẢNH: NVCC

Anh Tuân kể bước ngoặt đến vào ngày 1.6.2025, khi cân nặng chạm mốc 128 kg. Kết quả khám sức khỏe tổng quát cho thấy anh bị gan nhiễm mỡ, mỡ máu cao cùng nhiều dấu hiệu liên quan đến béo phì. “Lúc đó mình nhận ra nếu không thay đổi, mọi thứ sẽ đi quá xa”, anh Tuân nhớ lại.

Không chọn con đường giảm cân cấp tốc, anh Tuân cho biết bắt đầu xây dựng lại toàn bộ lối sống. Từ chế độ ăn uống đến sinh hoạt hằng ngày đều được kiểm soát chặt chẽ. Anh loại bỏ thói quen ăn khuya, ưu tiên thực phẩm lành mạnh và cân đối dinh dưỡng. Song song đó là lịch tập luyện cường độ cao, trung bình 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày, 6 buổi mỗi tuần.

Anh Tuân cho biết những ngày đầu tự mày mò tập luyện, kiên trì duy trì thói quen mới dù cơ thể chưa thích nghi. Khi đặt mục tiêu thi đấu thể hình, anh có thêm sự đồng hành của em trai trong vai trò huấn luyện viên, hỗ trợ xây dựng giáo án phù hợp suốt 6 tháng.

Giảm 57 kg trong 9 tháng, anh Tuân có hình thể 6 múi ẢNH: THÁI PHÚC

Theo anh Tuân, hành trình này không thiếu những thời điểm chông chênh. Áp lực, mệt mỏi và cảm giác muốn bỏ cuộc nhiều lần xuất hiện. Tuy nhiên, sự động viên từ gia đình, đặc biệt là ba mẹ, trở thành điểm tựa để anh tiếp tục.

“Khó khăn lớn nhất không phải là bài tập hay chế độ ăn, mà là việc mình có đủ kỷ luật để theo đến cùng hay không. Ý chí quyết định gần như toàn bộ kết quả”, anh Tuân chia sẻ.

Sau 9 tháng, cân nặng giảm từ 128 kg xuống còn 71 kg, tương đương 57 kg được cắt giảm. Không chỉ thay đổi về ngoại hình, các chỉ số sức khỏe của anh cũng cải thiện rõ rệt, tinh thần tích cực và ổn định hơn.

Anh Tuân cho biết với chiều cao 1,7 m và thể trạng hiện tại, đang hoàn thiện những bước cuối để tham gia giải thể hình tại Đại hội thể dục thể thao TP.HCM 2026. Tuân nói đây là lần đầu anh bước lên sân khấu thi đấu, nên không đặt nặng thành tích.

Theo anh Tuân, giá trị lớn nhất của hành trình không nằm ở huy chương mà ở việc vượt qua chính mình. Từ một người từng đánh mất cân bằng vì công việc, anh đã xây dựng lại lối sống khoa học, duy trì kỷ luật và kiểm soát bản thân tốt hơn.

Anh Tuân duy trì tập thể hình 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày ẢNH: THÁI PHÚC

Từ trải nghiệm cá nhân, anh cho rằng giảm cân bền vững không có bí quyết đặc biệt, mà là sự lặp lại của những điều cơ bản trong thời gian dài. Ăn uống khoa học, ưu tiên thực phẩm tự nhiên, hạn chế đồ dầu mỡ, tập luyện đều đặn kết hợp giữa cardio và tập tạ, ngủ đủ giấc, giữ tinh thần ổn định là những yếu tố cốt lõi.

Anh Tuân cũng nhấn mạnh rằng nhiều người thất bại không phải vì phương pháp sai, mà vì thiếu sự kiên trì. Khi cơ thể chưa kịp thay đổi, tâm lý dễ dao động và bỏ cuộc giữa chừng.

“Không ai có thể làm thay mình trong hành trình này. Khi giữ được kỷ luật mỗi ngày, kết quả sẽ đến”, anh Tuân nói.