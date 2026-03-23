Chàng trai 6 năm tập thể hình ngoài đường phố vô địch cuộc thi sức bền

Tăng 25 kg nhờ tập thể hình ngoài đường phố

Huy kể, năm lớp 7, chiếc cặp đi học bị hỏng khóa nhưng không dám nói với gia đình nên chọn cách đeo lệch một bên vai trong thời gian dài. Thói quen này khiến vai bị lệch mà không nhận ra. Khi đi khám, bác sĩ đã khuyên tập xà đơn để cải thiện tình trạng. “Lúc đó mình chỉ nghĩ tập cho vai đỡ lệch thôi, không ngờ lại gắn bó lâu như vậy”, Huy cho biết.

Lúc đầu, bố của Huy tự thiết kế một thanh xà tại nhà để chàng trai tập mỗi ngày. Trong suốt những năm học phổ thông, Huy chủ yếu tự tập tại nhà và tìm hiểu tài liệu nước ngoài. Giai đoạn đầu, Huy cho biết chỉ tập theo cảm hứng, nhưng dần nhận ra bộ môn thể dục đường phố (calisthenics) đòi hỏi sự chính xác trong từng động tác. Những kỹ thuật khó như muscle up ( kết hợp giữa kéo xà và đẩy xà trong một chuyển động liền mạch), từng là trở ngại lớn, khi Huy phải dùng đà chân để hoàn thành.

Huy vô địch Giải Sức bền thể dục đường phố TP.HCM mở rộng 2025 ẢNH: NVCC

“Ban đầu mình làm sai rất nhiều, nhưng khi hiểu kỹ thuật rồi thì bắt đầu sửa từng chút một, từ cách dùng lực đến giữ cho động tác được chuẩn và đẹp mắt”, Huy nói.

Quá trình điều chỉnh giúp nam sinh không chỉ cải thiện thể lực mà còn tự tin hơn. Sau khoảng 6 tháng, Huy bất ngờ giành huy chương vàng Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện ở môn đẩy gậy. Từ thể trạng khoảng 50 kg, nam sinh dần thay đổi rõ rệt, hiện cao 1,76 m, nặng 75 kg, thể hình săn chắc hơn. Vai dù chưa hoàn toàn cân đối nhưng đã cải thiện đáng kể.

Tinh thần tự giác và kỷ luật giúp Huy có được sức khỏe, thể hình như hiện tại ẢNH: NVCC

Khi bước vào môi trường đại học, Huy bắt đầu ra công viên tập luyện và tham gia cộng đồng tập calisthenics sức bền. Theo nam sinh, việc này giúp quá trình tập luyện trở nên bài bản hơn, thay vì chỉ làm theo sở thích như trước. Tuy vậy, phần lớn thời gian Huy vẫn tập một mình và duy trì kỷ luật cá nhân.

“Mình tự đặt lịch cho bản thân, buổi sáng học, buổi chiều tập khoảng hai tiếng và luôn cố gắng kết thúc trước 19 giờ để không ảnh hưởng việc học”, Huy cho biết.

Vô địch cuộc thi sức bền đường phố

Tháng 12.2025, tại Giải Sức bền thể dục đường phố TP.HCM mở rộng 2025 ( Hồ Chí Minh Endurance Calisthenics Open Cup 2025), Huy vượt qua vòng loại bằng video cá nhân để vào top 16. Theo thể thức thi đấu, các vận động viên thực hiện chuỗi động tác liên hoàn trong thời gian giới hạn, đòi hỏi cả sức bền lẫn kỹ thuật.

Nam sinh cho biết trận chung kết là thử thách lớn nhất khi tay bị rách do ma sát liên tục với xà. Trong khi đó, mồ hôi khiến việc bám xà trở nên khó khăn hơn, buộc phải sử dụng phấn chống trơn. Dù cảm giác đau rát tăng dần, Huy vẫn tiếp tục phần thi.

Huy tăng 25 kg sau 6 năm kiên trì tập luyện ẢNH: NVCC

Trận đấu chung kết kéo dài 15 phút, trong đó Huy liên tục thực hiện các động tác kéo xà, muscle up và giữ động tác chuẩn trên xà kép. Theo lời kể của Huy, khi đối thủ có dấu hiệu xuống sức ở nửa sau, nam sinh vẫn duy trì nhịp độ và hoàn thành toàn bộ bài thi. Những phút cuối, Huy tập trung vượt qua cơn đau để đảm bảo kỹ thuật, qua đó giành chiến thắng chung cuộc.

Từ trải nghiệm của bản thân, Huy cho rằng người mới nên bắt đầu từ những bài tập đơn giản và điều chỉnh độ khó phù hợp. “Nếu chưa hít đất được chuẩn thì có thể quỳ gối để tập, còn kéo xà không nổi thì nhảy lên rồi hạ xuống từ từ. Quan trọng là phải bắt đầu và duy trì”, Huy chia sẻ.

Sau chức vô địch, nam sinh cho biết vẫn giữ nhịp sinh hoạt quen thuộc, cân bằng giữa việc học và tập luyện. Trong thời gian tới, Huy dự định phát triển thêm từ bộ môn calisthenics thông qua huấn luyện hoặc tham gia các giải đấu lớn hơn.

Anh Thịnh (thứ hai từ phải sang), nhận xét Huy thân thiện, hòa đồng và dễ gần ẢNH: THÁI PHÚC

Anh Nguyễn Văn Thịnh (30 tuổi), người tập luyện giao lưu với Huy, cho biết nam sinh tạo ấn tượng bởi sự thân thiện, hòa đồng và dễ gần.

Trong tập luyện, theo anh Thịnh, Huy thể hiện rõ sự kỷ luật và bền bỉ, yếu tố quan trọng của bộ môn thiên về sức bền. “Huy duy trì sự tập trung, kiên trì theo đuổi mục tiêu qua từng buổi tập, đồng thời tạo được tinh thần hỗ trợ, thúc đẩy động lực cho những người tập cùng”, anh Thịnh nói.