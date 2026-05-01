Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050

Ngày 1.5, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký quyết định số 757/QĐ-TTg ngày 28.4 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Theo quyết định, quy hoạch được lập trên toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Khánh Hòa với diện tích khoảng 8.706,74 km2, bao gồm cả phần không gian biển mở rộng ra 6 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm.

Mục tiêu trọng tâm là xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương hiện đại, thông minh, xanh và bền vững, đồng thời là trung tâm kinh tế biển, dịch vụ du lịch quốc tế, công nghiệp công nghệ cao, logistics và đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh cao. Thời gian lập quy hoạch không quá 15 tháng kể từ khi nhiệm vụ được phê duyệt.

Khánh Hòa sẽ là đô thị biển thông minh, xanh và bền vững

Về quy mô dân số, dự kiến đến năm 2030 đô thị Khánh Hòa có khoảng 2,7 đến 2,8 triệu người, tăng lên 3,7 đến 3,8 triệu người vào năm 2040 và đạt khoảng 5 đến 5,1 triệu người vào năm 2050. Diện tích đất xây dựng toàn đô thị theo từng giai đoạn tương ứng khoảng 120.000 đến 130.000 ha vào năm 2040, 150.000 đến 160.000 ha vào năm 2045 và 170.000 đến 180.000 ha vào năm 2050.

Khánh Hòa được định hướng là cực tăng trưởng và trung tâm động lực quan trọng của vùng, đóng vai trò kết nối các hành lang kinh tế ven biển, liên vùng và quốc tế. Tỉnh sẽ là hạt nhân phát triển du lịch, nghỉ dưỡng, hội nghị sự kiện của vùng và cả nước, đồng thời là khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh, gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo và Đặc khu Trường Sa.

Đáng chú ý, quy hoạch định hướng giảm áp lực cho các đô thị lõi hiện hữu như Nha Trang, thúc đẩy phát triển lan tỏa sang các khu vực khác trong tỉnh, ưu tiên hình thành các cực tăng trưởng chuyên biệt như đô thị sân bay, cảng biển và đổi mới sáng tạo theo mô hình đa cực, đa trung tâm.

Cấu trúc đa cực, hạ tầng tích hợp

Quy hoạch yêu cầu hình thành cấu trúc đô thị đa cực, xác định rõ vai trò và ranh giới hành chính kinh tế của các đô thị thành phần gắn với phân cấp quản lý 2 cấp. Hệ thống giao thông tích hợp lấy đường sắt tốc độ cao, các sân bay Cam Ranh, Vân Phong, Thành Sơn và hệ thống cảng biển nước sâu làm nòng cốt.

Đồng thời ưu tiên hình thành các khu vực chức năng xung quanh các đầu mối giao thông theo mô hình TOD để tối ưu hóa giá trị đất đai, đồng thời yêu cầu xử lý dứt điểm các mâu thuẫn, chồng chéo về không gian phát triển và hạ tầng kỹ thuật giữa địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũ và Ninh Thuận cũ sau khi sáp nhập.

Về định hướng kiến trúc cảnh quan, quy hoạch nghiên cứu hình thành các trục không gian kết nối từ vùng núi phía tây ra biển theo hệ thống sông Cái Nha Trang, sông Dinh; khai thác hiệu quả lợi thế các vịnh Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, Vĩnh Hy cùng hệ thống bán đảo và đảo đặc thù.

Quy hoạch cũng bảo tồn và phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên tại các Vườn quốc gia Núi Chúa, Phước Bình, Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, kết hợp phát triển du lịch sinh thái bền vững và tăng cường liên kết với các tỉnh Tây Nguyên qua trục cao tốc để Khánh Hòa thực sự trở thành cửa ngõ kinh tế biển quốc tế có sức lan tỏa toàn vùng.