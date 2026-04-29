Khởi công Bảo tàng Trường Sa đúng dịp 51 năm ngày giải phóng quần đảo

Sáng 29.4, lễ khởi công Bảo tàng Trường Sa được tổ chức tại xã Cam Lâm (Khánh Hòa) với sự tham dự của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

Công trình được xây dựng trên khu đất rộng hơn 17.100 m2, phía đông giáp biển, phía tây tiếp giáp Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Bảo tàng có diện tích xây dựng khoảng 3.873 m2, gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm.

Bảo tàng Trường Sa được khởi công đúng dịp kỷ niệm 51 năm giải phóng quần đảo Trường Sa (29.4.1975 - 29.4.2026) và 51 năm đất nước thống nhất. Công trình dự kiến hoàn thành vào quý 1/2028, sau đó bàn giao cho UBND tỉnh Khánh Hòa quản lý, vận hành.

Thiết kế Bảo tàng Trường Sa do Công ty TNHH HUNI Việt Nam thực hiện, là phương án đoạt giải nhất trong cuộc thi tuyển kiến trúc do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Tổng thể công trình tạo hình 3 nhánh vươn từ đất liền hướng ra Trường Sa và Biển Đông. Hệ thống rèm che nắng bằng bê tông cốt sợi thủy tinh được tạo hình hoa văn san hô đỏ cách điệu, vật liệu gạch bê tông đỏ kết hợp các mảng bê tông mô phỏng tấm gỗ uốn lượn, tái hiện kỹ thuật đóng tàu gỗ thế kỷ 17 và dáng vóc thuyền chiến Hải quân nhà Nguyễn.

Ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch UBND Đặc khu Trường Sa, cho biết việc khởi công vào đúng dịp kỷ niệm 51 năm giải phóng quần đảo Trường Sa mang ý nghĩa thiêng liêng, xúc động đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống trên các đảo. Bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ tài liệu, tư liệu quý về quá trình chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo mà còn là minh chứng sinh động cho tình cảm của nhân dân cả nước hướng về Trường Sa.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh việc xây dựng Bảo tàng Trường Sa không đơn thuần là xây dựng một công trình văn hóa, mà là nơi để ký ức không bị lãng quên, để lịch sử không chỉ nằm ở biển xa mà hiện hữu ngay trong lòng đất mẹ.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết khi hoàn thành, Bảo tàng Trường Sa sẽ tạo thành "trục ký ức" cùng với Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma liền kề, để bất cứ ai khi đến đây đều đi qua hành trình tưởng niệm, giáo dục và tự hào dân tộc.

Bảo tàng Trường Sa được định hướng thành thiết chế văn hóa đa năng, hiện đại, chú trọng ứng dụng công nghệ tiên tiến trong trưng bày. Ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ đây sẽ là bảo tàng hiện đại, độc đáo, có tính chuyên nghiệp, phản ánh thực tiễn lịch sử, pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với biển, đảo Trường Sa, đồng thời hình thành điểm đến mới về văn hóa, du lịch, lịch sử trên địa bàn tỉnh.

Nội dung trưng bày thường xuyên tại Bảo tàng Trường Sa sẽ gồm 5 chủ đề lớn: Thiên nhiên đa dạng và phong phú, Trường Sa tầm vóc chiến lược, Trường Sa trong lịch sử, Sức sống Trường Sa và Trường Sa trung tâm kinh tế văn hóa xã hội.