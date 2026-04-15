Cháy tàu cá trên biển Phan Thiết, cột khói bốc cao

Quế Hà
15/04/2026 12:21 GMT+7

Sáng 15.4, tàu cá trên biển Phan Thiết bất ngờ bốc cháy, cột khói bốc cao. Phát hiện, lực lượng chức năng phối hợp ngư dân dập lửa, may mắn không có thiệt hại người.

Khoảng 8 giờ 15 ngày 15.4 xảy ra vụ cháy tàu cá trên biển Phan Thiết. Tàu cá mang số hiệu BTh 95768 TS, dài 19 m, công suất 750 CV, đang neo đậu cách cảng cá Phú Hải (phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng - trước đây thuộc thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) khoảng 2 km thì bất ngờ bốc cháy.

Tàu cá bị cháy do ông N.V.T (ở phường Phú Thủy) làm chủ kiêm thuyền trưởng.

Tàu cá BTh 95768 TS bốc cháy trên biển Phan Thiết, cột khói đen bốc cao

ẢNH: Q.H

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ đất liền, người dân ở nhiều khu vực có thể quan sát rõ cột khói đen bốc cao trên biển do tàu cá bị cháy. Khi phát hiện vụ cháy, một số tàu cá đang hoạt động gần khu vực đã nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ chữa cháy.

Tuy nhiên, do thời tiết có gió mạnh, ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan nhanh ra toàn bộ tàu. Vụ cháy xảy ra ở vị trí cách xa bờ nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường.

Tàu cá bị cháy dài 19 m, công suất 750 CV, do ông N.V.T (ở phường Phú Thủy, Lâm Đồng) làm chủ kiêm thuyền trưởng

ẢNH: Q.H

Nhiều ngư dân đã cùng lực lượng bộ đội biên phòng tham gia chữa cháy

ẢNH: Q.H

Lực lượng biên phòng đã sử dụng xuồng, ca nô và tàu chuyên dụng ra khu vực xảy ra vụ việc, phối hợp cùng ngư dân triển khai các biện pháp chữa cháy. Sau khoảng 1 giờ nỗ lực, đám cháy được khống chế và dập tắt.

Vụ cháy tàu cá trên biển Phan Thiết không gây thiệt hại về người. Hiện tàu cá bị cháy đã được lai dắt vào cảng để khắc phục.

Tin liên quan

Cháy tàu cá công suất lớn trong đêm ở Quảng Ngãi

Cháy tàu cá công suất lớn đang neo đậu tại vùng biển xã Vạn Tường (Quảng Ngãi), ngọn lửa bùng phát dữ dội trong đêm. Lực lượng chức năng cùng người dân phải mất hơn 2 giờ mới khống chế được đám cháy.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

