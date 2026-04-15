Cháy tàu cá trên biển Phan Thiết, cột khói bốc cao

Khoảng 8 giờ 15 ngày 15.4 xảy ra vụ cháy tàu cá trên biển Phan Thiết. Tàu cá mang số hiệu BTh 95768 TS, dài 19 m, công suất 750 CV, đang neo đậu cách cảng cá Phú Hải (phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng - trước đây thuộc thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) khoảng 2 km thì bất ngờ bốc cháy.

Tàu cá bị cháy do ông N.V.T (ở phường Phú Thủy) làm chủ kiêm thuyền trưởng.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ đất liền, người dân ở nhiều khu vực có thể quan sát rõ cột khói đen bốc cao trên biển do tàu cá bị cháy. Khi phát hiện vụ cháy, một số tàu cá đang hoạt động gần khu vực đã nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ chữa cháy.

Tuy nhiên, do thời tiết có gió mạnh, ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan nhanh ra toàn bộ tàu. Vụ cháy xảy ra ở vị trí cách xa bờ nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường.

Lực lượng biên phòng đã sử dụng xuồng, ca nô và tàu chuyên dụng ra khu vực xảy ra vụ việc, phối hợp cùng ngư dân triển khai các biện pháp chữa cháy. Sau khoảng 1 giờ nỗ lực, đám cháy được khống chế và dập tắt.

Vụ cháy tàu cá trên biển Phan Thiết không gây thiệt hại về người. Hiện tàu cá bị cháy đã được lai dắt vào cảng để khắc phục.