Cháy tàu cá thu mua hải sản tại Cà Mau, thiệt hại hơn 600 triệu đồng

Ngày 26.3, ông Lâm Danh Nhân, Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau, cho biết vào rạng sáng cùng ngày, tại khóm Nhà Mát, phường Hiệp Thành xảy ra vụ cháy tàu cá thu mua hải sản do ông T.T.P (49 tuổi, ở thành phố Cần Thơ) làm chủ.

Tàu cá thu mua hải sản đang neo đậu bất ngờ bốc cháy dữ dội ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 24 phút cùng ngày, người dân phát hiện khói và lửa bốc lên từ tàu cá nêu trên khi đang neo đậu ven kênh. Do tàu chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, sau đó cháy lan, bao trùm toàn bộ phương tiện chỉ trong thời gian ngắn.

Nhận được tin báo, Đội Phòng cháy chữa cháy khu vực Bạc Liêu - Vĩnh Lợi - Hòa Bình, thuộc tỉnh Cà Mau nhanh chóng điều động phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường; đồng thời cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Nhà Mát và người dân địa phương cũng tích cực tham gia hỗ trợ, khống chế đám cháy.

Cháy tàu cá thu mua hải sản, gây thiệt hại hơn 600 triệu đồng ẢNH: CTV

Sau nỗ lực triển khai các biện pháp chữa cháy, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các tàu đang neo đậu lân cận.

Vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng thân tàu, cùng nhiều tài sản trên tàu bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại hơn 600 triệu đồng.

Bước đầu, nguyên nhân vụ cháy tàu cá được cơ quan chức năng phường Hiệp Thành xác định là do chập điện từ hệ thống điện năng lượng mặt trời trang bị trên tàu cá.