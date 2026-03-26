Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Sẽ di dời máy bay MiG-21 bị 'bỏ quên' nhiều năm giữa khu dân cư Cà Mau

Gia Bách
26/03/2026 11:05 GMT+7

Nằm giữa bãi cỏ um tùm, xuống cấp sau nhiều thập kỷ, chiếc máy bay MiG-21 ở Cà Mau sẽ được di dời trong tuần này để bảo quản và xác minh nguồn gốc.

Ngày 26.3, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết các đơn vị đang tiến hành phát quang, dọn dẹp khu vực đặt máy bay nhằm chuẩn bị cho việc di dời. Theo kế hoạch, chiếc máy bay MiG-21 sẽ được đưa về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để có điều kiện bảo quản tốt hơn.

Máy bay MiG-21 tại bãi đất trống ở phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau

"Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sẽ di dời máy bay về đơn vị. Dự kiến, đến chủ nhật (29.3 - PV) sẽ thực hiện xong việc di dời", ông Thăng thông tin.

Sau khi đưa về vị trí mới, tỉnh Cà Mau sẽ phối hợp với các đơn vị chuyên môn để xác định nguồn gốc của chiếc máy bay. Tỉnh xác định đây là hiện vật có giá trị, việc di dời nhằm bảo quản tốt hơn và sẽ làm rõ nguồn gốc một cách thận trọng, không để thất lạc hay mai một giá trị.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiếc máy bay MiG-21 nằm trên bãi đất trống tại khu đô thị thuộc phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, trong tình trạng xung quanh cỏ mọc um tùm, không người trông coi.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, hiện không xác định được cơ quan quản lý nên máy bay không được bảo vệ, bảo quản đúng quy định. Máy bay hiện nằm tại 40 Nguyễn Trãi, phía sau khu nhà tập thể cán bộ. Khung máy bay còn tương đối nguyên vẹn nhưng nhiều vị trí bị ăn mòn, biến dạng; lớp sơn bong tróc, nhiều bộ phận hư hỏng, thất lạc.

Nguyên nhân là thiếu hồ sơ quản lý. Trước đây, Bảo tàng tỉnh không được giao quản lý nên không lập hồ sơ, dẫn đến hiện nay không xác định được đơn vị chịu trách nhiệm.

Trước thực trạng này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau được giao phối hợp Quân khu 9 xác minh nguồn gốc, thu thập hồ sơ về chiếc máy bay. UBND phường An Xuyên sẽ vệ sinh khu vực, làm cơ sở đề xuất phương án bảo quản hoặc di dời chiếc máy bay MiG-21.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận