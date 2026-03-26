Sẽ di dời máy bay MiG-21 bị 'bỏ quên' nhiều năm giữa khu dân cư Cà Mau

Ngày 26.3, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết các đơn vị đang tiến hành phát quang, dọn dẹp khu vực đặt máy bay nhằm chuẩn bị cho việc di dời. Theo kế hoạch, chiếc máy bay MiG-21 sẽ được đưa về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để có điều kiện bảo quản tốt hơn.

Máy bay MiG-21 tại bãi đất trống ở phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau ẢNH: G.B

"Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sẽ di dời máy bay về đơn vị. Dự kiến, đến chủ nhật (29.3 - PV) sẽ thực hiện xong việc di dời", ông Thăng thông tin.

Sau khi đưa về vị trí mới, tỉnh Cà Mau sẽ phối hợp với các đơn vị chuyên môn để xác định nguồn gốc của chiếc máy bay. Tỉnh xác định đây là hiện vật có giá trị, việc di dời nhằm bảo quản tốt hơn và sẽ làm rõ nguồn gốc một cách thận trọng, không để thất lạc hay mai một giá trị.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiếc máy bay MiG-21 nằm trên bãi đất trống tại khu đô thị thuộc phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, trong tình trạng xung quanh cỏ mọc um tùm, không người trông coi.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, hiện không xác định được cơ quan quản lý nên máy bay không được bảo vệ, bảo quản đúng quy định. Máy bay hiện nằm tại 40 Nguyễn Trãi, phía sau khu nhà tập thể cán bộ. Khung máy bay còn tương đối nguyên vẹn nhưng nhiều vị trí bị ăn mòn, biến dạng; lớp sơn bong tróc, nhiều bộ phận hư hỏng, thất lạc.

Nguyên nhân là thiếu hồ sơ quản lý. Trước đây, Bảo tàng tỉnh không được giao quản lý nên không lập hồ sơ, dẫn đến hiện nay không xác định được đơn vị chịu trách nhiệm.

Trước thực trạng này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau được giao phối hợp Quân khu 9 xác minh nguồn gốc, thu thập hồ sơ về chiếc máy bay. UBND phường An Xuyên sẽ vệ sinh khu vực, làm cơ sở đề xuất phương án bảo quản hoặc di dời chiếc máy bay MiG-21.