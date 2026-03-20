Máy bay MiG-21 bị 'bỏ quên' nhiều năm giữa khu dân cư Cà Mau

Giữa khu đô thị phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, một chiếc máy bay MiG-21 nằm trên bãi đất trống, xung quanh cỏ mọc um tùm, không người trông coi. Hình ảnh này gợi lên nhiều tiếc nuối khi một hiện vật lịch sử bị "bỏ quên" suốt nhiều năm.

Chiếc máy bay MiG-21, hiện vật gắn với lịch sử Không quân Việt Nam, nằm giữa khu dân cư ở Cà Mau trong tình trạng xuống cấp, cỏ mọc um tùm, không có đơn vị quản lý ẢNH: G.B

Theo ghi nhận của Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Cà Mau, chiếc máy bay hiện không xác định được cơ quan quản lý. Thực tế này dẫn đến việc hiện vật không được bảo vệ, bảo quản đúng quy định trong thời gian dài.

Nhiều người dân địa phương không khỏi xót xa khi chứng kiến chiếc máy bay, biểu tượng gắn với quá trình hình thành và chiến đấu của Không quân Việt Nam, xuống cấp theo thời gian. Ông Lâm Minh (ngụ phường An Xuyên) chia sẻ, nếu được đưa về trưng bày tại công viên hoặc không gian phù hợp, hiện vật này sẽ trở thành tư liệu trực quan sinh động, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, thay vì bị bỏ hoang như hiện nay.

Máy bay MiG-21 và hồ sơ "bỏ trống"

Theo báo cáo của Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Cà Mau, chiếc MiG-21 đang nằm tại số 40 đường Nguyễn Trãi, phường An Xuyên (phía sau khu nhà tập thể cán bộ). Bộ khung máy bay còn tương đối nguyên vẹn, nhưng nhiều vị trí ở cánh, phần đầu và đuôi đã bị ăn mòn, biến dạng. Lớp sơn trên thân bong tróc, nhiều bộ phận hư hỏng, thậm chí thất lạc, phản ánh rõ tình trạng không được chăm sóc, bảo quản thường xuyên.

Nhiều bộ phận máy bay thất lạc ẢNH: G.B

Việc thiếu hồ sơ quản lý là nguyên nhân chính khiến hiện vật rơi vào tình trạng "vô chủ". Trước đây, Bảo tàng tỉnh Cà Mau không được giao quản lý nên không lập hồ sơ theo quy định, dẫn đến hiện nay không xác định được đơn vị chịu trách nhiệm.

Cũng theo báo cáo, nguồn gốc chiếc máy bay được xác định từ năm 1985, khi tỉnh Minh Hải (nay là Cà Mau) phối hợp với Quân khu 9 đưa 3 chiếc máy bay về trưng bày tại bãi đất trước Bưu điện tỉnh nhân dịp kỷ niệm 10 năm giải phóng. Sau đó, Quân khu 9 chuyển về 2 chiếc, để lại 1 chiếc có chữ trên thân, được xác định là MiG-21, cho địa phương.

Cỏ dại phủ thân máy bay ẢNH: G.B

Hiện vật này tiếp tục được điều chuyển về khu Cao Thắng (nay là khu nhà tập thể cán bộ) để trưng bày, trước khi rơi vào tình trạng bị "bỏ quên" như hiện nay.

Trước thực trạng chiếc máy bay MiG-21 bị "bỏ quên", ngành chức năng đã thống nhất giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với cơ quan chuyên môn của Quân khu 9 để xác minh nguồn gốc, thu thập hồ sơ liên quan. Đồng thời, UBND phường An Xuyên sẽ tổ chức phát quang, vệ sinh khu vực, làm cơ sở tính toán phương án bảo quản hoặc di dời hiện vật đến vị trí phù hợp hơn.



