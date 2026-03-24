Xác nhận nguồn gốc máy bay MiG-21 bị 'bỏ quên' nhiều năm ở Cà Mau

Gia Bách
24/03/2026 13:02 GMT+7

Một giấy xác nhận từ nguyên lãnh đạo Sư đoàn Không quân 370 đã làm rõ nguồn gốc chiếc MiG-21 bị 'bỏ quên' nhiều năm tại Cà Mau.

Ngày 24.3, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, đại tá Kiều Văn Dũng, nguyên Phó tham mưu trưởng Sư đoàn Không quân 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân), đã có giấy xác nhận thông tin gửi đến Bảo tàng Quân khu 9, liên quan chiếc máy bay MiG-21 được cho là bị "bỏ quên" nhiều năm giữa khu dân cư Cà Mau.

Nguyên lãnh đạo Sư đoàn Không quân 370 đã làm rõ nguồn gốc chiếc MiG-21 bị "bỏ quên" nhiều năm ở Cà Mau

Theo nội dung xác nhận, trong giai đoạn thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, để thuận lợi cho việc chỉ huy các trận đánh, Quân chủng Không quân đã thành lập cơ quan đại diện ở phía nam. Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Bảy được giao làm đại diện của Tư lệnh Không quân tại khu vực này.

Từ chủ trương của tư lệnh, một số máy bay đã loại biên được tặng cho các tỉnh phía nam phục vụ trưng bày, triển lãm, trong đó có tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau). Các máy bay này sau khi bàn giao thuộc quyền quản lý của địa phương, giao cho các cơ quan chức năng sử dụng đúng mục đích trưng bày.

Cơ quan đại diện của Quân chủng sau đó giải thể khi chiến trường Tây Nam kết thúc. Trong khi đó, tỉnh Minh Hải trải qua nhiều lần chia tách, dẫn đến việc quản lý hiện vật không còn rõ ràng.

Đại tá Kiều Văn Dũng cho biết, việc xử lý chiếc MiG-21 hiện thuộc thẩm quyền của tỉnh Cà Mau. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý; trường hợp cần thiết có thể báo cáo Quân chủng Phòng không - Không quân.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiếc máy bay MiG-21 nằm trên bãi đất trống tại khu đô thị phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, trong tình trạng cỏ mọc um tùm, không người trông coi.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, hiện không xác định được cơ quan quản lý nên máy bay không được bảo vệ, bảo quản đúng quy định. Hiện vật đang nằm tại số 40 đường Nguyễn Trãi, phía sau khu nhà tập thể cán bộ. Khung máy bay còn tương đối nguyên vẹn nhưng nhiều vị trí bị ăn mòn, biến dạng; lớp sơn bong tróc, nhiều bộ phận hư hỏng, thất lạc.

Nguyên nhân chính là thiếu hồ sơ quản lý. Trước đây, Bảo tàng tỉnh không được giao quản lý nên không lập hồ sơ, dẫn đến hiện nay không xác định được đơn vị chịu trách nhiệm.

Trước thực trạng này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau được giao phối hợp Quân khu 9 xác minh nguồn gốc, thu thập hồ sơ. UBND phường An Xuyên sẽ phát quang, vệ sinh khu vực, làm cơ sở đề xuất phương án bảo quản hoặc di dời chiếc máy bay MiG-21.

Chiếc máy bay MiG-21 nằm giữa khu dân cư ở Cà Mau 'vô chủ' nhiều năm nay, hiện trong tình trạng xuống cấp nhưng không có đơn vị quản lý.

