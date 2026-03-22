Cận cảnh máy bay MiG-21 bị 'bỏ quên' nhiều năm giữa khu dân cư Cà Mau

Chiếc
máy bay MiG-21 hiện đang nằm trơ trọi, xuống cấp nghiêm trọng giữa bãi cỏ um tùm tại số 40 đường Nguyễn Trãi, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau (phía sau khu nhà tập thể cán bộ), sau hơn 40 năm "vô chủ".
Chiếc MiG-21 huyền thoại nằm cô độc giữa bãi cỏ hoang vu ở phường An Xuyên. Sau hơn 4 thập kỷ, hiện vật lịch sử này gần như bị "nuốt chửng" bởi cỏ dại, ở khu vực ít người qua lại
Lớp vỏ nay đã bị ăn mòn nghiêm trọng do tác động trực tiếp của thời tiết mà không có mái che hay phương tiện bảo quản
Nhiều vị trí ở cánh và đuôi máy bay đã bị biến dạng
Sau thời gian dài bị bỏ hoang, kết cấu kim loại tại một số vị trí đã xuống cấp, không còn giữ được hình dạng ban đầu
Khu vực khoang lái, "trái tim" của chiếc tiêm kích, hiện đã hư hỏng nặng. Một số bộ phận, linh kiện bên trong đã thất lạc trong thời gian dài không có đơn vị quản lý
Mũi hình nón của máy bay MiG-21 nay đã bị hoen gỉ, biến dạng
Theo Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Cà Mau, năm 1985, nhân kỷ niệm 10 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tỉnh Minh Hải cũ phối hợp Quân khu 9 đưa 3 máy bay về trưng bày tại khu đất trước Bưu điện tỉnh, nay là Công viên Hùng Vương
Sau triển lãm, Quân khu 9 chuyển đi 2 chiếc, còn lại một máy bay MiG-21 giao địa phương quản lý, sau đó được đưa về vị trí hiện tại để tiếp tục trưng bày. Tuy nhiên, hiện không xác định được cơ quan chủ quản do trước đây Bảo tàng tỉnh Minh Hải không được giao quản lý, không có hồ sơ liên quan
Hiện cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để xác minh nguồn gốc và dọn dẹp vệ sinh khu vực. Người dân địa phương và những người yêu lịch sử hy vọng chiếc
máy bay MiG-21 sẽ sớm được di dời về một vị trí phù hợp, được trùng tu để tiếp tục thực hiện sứ mệnh giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau
