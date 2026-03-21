Hai máy bay suýt va chạm khi hạ cánh tại sân bay

Máy bay của Alaska Airlines chỉ cách máy bay chở hàng của FedEx trong tích tắc trong lần hạ cánh không thành công tại sân bay quốc tế Newark Liberty, Mỹ vào tối thứ ba, dữ liệu radar cho thấy.

Chuyến bay 294 của Alaska Airlines nhận lệnh thực hiện động tác bay vòng lại khi chuyến bay 721 của FedEx được phép tiếp cận đường băng giao nhau để hạ cánh, Cục Hàng không liên bang Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Máy bay chở khách đã tránh được máy bay của FedEx chỉ với khoảng cách 91m - gần bằng chiều dài của một sân bóng bầu dục Mỹ trung bình - theo dữ liệu từ FlightRadar24.

Hai chiếc máy bay đã bay cách nhau chỉ vài chục mét

Các kiểm soát viên không lưu đã hướng dẫn chuyến bay của Alaska chuyển hướng chỉ vài giây trước khi nó dự kiến hạ cánh, theo đoạn ghi âm thu được.

Michael McCormick, cựu Phó chủ tịch Cục Hàng không liên bang (FAA), nói với đài ABC 7 New York rằng sự cố suýt xảy ra là do hai đường băng giao nhau.

"Việc căn chỉnh thời gian hoàn hảo là một thách thức đối với nhân viên kiểm soát không lưu, không phải lúc nào cũng thành công và đó là điều đã xảy ra trong trường hợp này. Vì vậy, nhân viên kiểm soát không lưu đã chờ đợi và không may là, theo tôi, quá lâu nên họ đã phải cho máy bay thực hiện động tác bay vòng lại", McCormick nói.

FAA và Cục An toàn giao thông quốc gia đang điều tra vụ suýt xảy ra tai nạn này.

Việc chính phủ đóng cửa một phần kéo dài đã gây ra tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng tại một số sân bay lớn trên khắp nước Mỹ - với việc các nhân viên Cục An ninh vận tải hiện không được trả lương.

Các nhà kinh tế của Nhà Trắng ước tính rằng việc đóng cửa đã gây ra thiệt hại lên tới hơn 2,5 tỉ đô la.

Tuần trước, các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã chặn một dự luật nhằm khôi phục ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) lần thứ tư trong tháng qua.

Giám đốc điều hành của Delta Air Lines, Ed Bastian, đã chỉ trích mạnh mẽ quốc hội về việc đóng cửa kéo dài, gọi việc các chính trị gia dường như từ chối giải quyết khủng hoảng ngân sách là "không thể chấp nhận được". Việc đóng cửa một phần đã kéo dài hơn 1 tháng.