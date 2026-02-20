Hành khách đánh nhau trên không, máy bay hạ cánh khẩn cấp

Đoạn video gây sốc cho thấy ban đầu hai hành khách đánh nhau, sau đó kéo theo cả nhóm hưởng ứng, trên chuyến bay của hãng Jet2 từ Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ đến Manchester, Anh vào tuần trước. Do mức độ nghiêm trọng của vụ việc, máy bay đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Bỉ. Đoạn video kéo dài hơn 15 phút cho thấy nhiều hành khách khác cũng bị cuốn vào cuộc ẩu đả.

Cảnh hỗn loạn trên chuyến bay của Jet2 ẢNH: CMH

Jet2 thông báo rằng hai người này đã bị hãng cấm bay vĩnh viễn vì "hành vi tồi tệ" của họ. "Cả hai đều bị cảnh sát đưa xuống máy bay ở Brussels và chuyến bay tiếp tục đến Manchester", hãng hàng không cho biết trong một tuyên bố, theo NBC News. "Chúng tôi xác nhận rằng hai hành khách gây rối sẽ bị cấm bay với chúng tôi vĩnh viễn, và chúng tôi cũng sẽ kiên quyết theo đuổi vụ việc để thu hồi chi phí mà chúng tôi đã phải chịu do việc chuyển hướng chuyến bay này".

Trong đoạn video, các hành khách đánh nhau trên lối đi trong khi những người xung quanh chửi bới, la hét và cầu xin những người khác đừng "can thiệp".

Một nhân chứng trên máy bay đã kể lại vụ việc, cho rằng "một chuyến đi lẽ ra phải suôn sẻ" đã biến thành một trong những "trải nghiệm kinh hoàng nhất" mà họ từng gặp phải. Hành khách nam được cho là say xỉn đã "đưa ra những lời lẽ phân biệt chủng tộc" với người ngồi phía trước. Ban đầu, họ chọn cách phớt lờ, nhưng hành khách này đã "leo thang" với lời lẽ xúc phạm. "Mặc dù đã uống rượu trên chuyến bay, nhưng anh ta hoàn toàn nhận thức được xung quanh, biết chính xác mình đang nói gì và vẫn tỉnh táo suốt chuyến đi", nhân chứng giấu tên cho biết.

Nhân chứng nói thêm, người đàn ông càng lúc càng "trở nên hung hăng, hăm dọa và công khai phân biệt chủng tộc đối. Một lúc sau, sự việc trở nên rất bạo lực....