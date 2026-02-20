Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Hành khách đánh nhau trên không, máy bay hạ cánh khẩn cấp

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
20/02/2026 08:57 GMT+7

Hai hành khách ẩu đả dữ dội khi chuyến bay đang ở trên không, khiến nhiều người khác la hét hoảng loạn và máy bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp.

Đoạn video gây sốc cho thấy ban đầu hai hành khách đánh nhau, sau đó kéo theo cả nhóm hưởng ứng, trên chuyến bay của hãng Jet2 từ Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ đến Manchester, Anh vào tuần trước. Do mức độ nghiêm trọng của vụ việc, máy bay đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Bỉ. Đoạn video kéo dài hơn 15 phút cho thấy nhiều hành khách khác cũng bị cuốn vào cuộc ẩu đả.

Hành khách đánh nhau hỗn loạn, máy bay hạ cánh khẩn cấp - Ảnh 1.
Hành khách đánh nhau hỗn loạn, máy bay hạ cánh khẩn cấp - Ảnh 2.

Cảnh hỗn loạn trên chuyến bay của Jet2

ẢNH: CMH

Jet2 thông báo rằng hai người này đã bị hãng cấm bay vĩnh viễn vì "hành vi tồi tệ" của họ. "Cả hai đều bị cảnh sát đưa xuống máy bay ở Brussels và chuyến bay tiếp tục đến Manchester", hãng hàng không cho biết trong một tuyên bố, theo NBC News. "Chúng tôi xác nhận rằng hai hành khách gây rối sẽ bị cấm bay với chúng tôi vĩnh viễn, và chúng tôi cũng sẽ kiên quyết theo đuổi vụ việc để thu hồi chi phí mà chúng tôi đã phải chịu do việc chuyển hướng chuyến bay này".

Trong đoạn video, các hành khách đánh nhau trên lối đi trong khi những người xung quanh chửi bới, la hét và cầu xin những người khác đừng "can thiệp".

Một nhân chứng trên máy bay đã kể lại vụ việc, cho rằng "một chuyến đi lẽ ra phải suôn sẻ" đã biến thành một trong những "trải nghiệm kinh hoàng nhất" mà họ từng gặp phải. Hành khách nam được cho là say xỉn đã "đưa ra những lời lẽ phân biệt chủng tộc" với người ngồi phía trước. Ban đầu, họ chọn cách phớt lờ, nhưng hành khách này đã "leo thang" với lời lẽ xúc phạm. "Mặc dù đã uống rượu trên chuyến bay, nhưng anh ta hoàn toàn nhận thức được xung quanh, biết chính xác mình đang nói gì và vẫn tỉnh táo suốt chuyến đi", nhân chứng giấu tên cho biết. 

Nhân chứng nói thêm, người đàn ông càng lúc càng "trở nên hung hăng, hăm dọa và công khai phân biệt chủng tộc đối. Một lúc sau, sự việc trở nên rất bạo lực....

Tin liên quan

Thông tin đầu tiên về kết quả tìm kiếm máy bay mất tích MH370

Thông tin đầu tiên về kết quả tìm kiếm máy bay mất tích MH370

Chiến dịch tìm kiếm máy bay mất tích MH370 mới nhất được triển khai từ ngày 30.12 năm ngoái và dự kiến kết thúc trong 55 ngày. Đến nay, các thông tin liên quan rất hiếm hoi và đây là kết quả chính thức đầu tiên

Khám phá thêm chủ đề

Hạ cánh khẩn cấp chuyến bay Jet2 đánh nhau trên chuyến bay phân biệt chủng tộc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận