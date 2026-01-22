Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Thông tin đầu tiên về kết quả tìm kiếm máy bay mất tích MH370

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
22/01/2026 08:10 GMT+7

Chiến dịch tìm kiếm máy bay mất tích MH370 mới nhất được triển khai từ ngày 30.12 năm ngoái và dự kiến kết thúc trong 55 ngày. Đến nay, các thông tin liên quan rất hiếm hoi và đây là kết quả chính thức đầu tiên

Theo Bernama, hãng thông tấn của chính phủ Malaysia, giai đoạn tìm kiếm đáy biển liên quan tới MH370 ở phía Nam Ấn Độ Dương đã đạt được phạm vi khảo sát đáng kể, nhưng đến nay vẫn chưa có phát hiện quan trọng hay kết luận chắc chắn nào được xác định.

Theo báo cáo tiến độ tóm tắt hoạt động tìm kiếm MH370 (từ ngày 6.1 đến 15.1.2026) được đăng tải trên trang Facebook của Hiệp hội Gia đình Hành khách và Phi hành đoàn trên MH370 (MH370 Families), tính đến ngày 15.1.2026, các hoạt động tìm kiếm được thực hiện trên tàu Armada 8605 đã bao phủ tổng diện tích khoảng 7.236,40 km².

Báo cáo cho biết các hoạt động tìm kiếm được thực hiện trong khu vực phía Nam Ấn Độ Dương thuộc Vòng cung thứ 7 và sử dụng tối đa ba phương tiện lặn tự hành Hugin (AUV), với các hoạt động hầu như không bị gián đoạn từ ngày 6 đến 14.1.

Thông tin đầu tiên về kết quả tìm kiếm máy bay mất tích MH370- Ảnh 1.

Khu vực tìm kiếm MH30 đang được triển khai

Điều kiện thời tiết thuận lợi cho các nỗ lực khảo sát liên tục cho đến ngày 14.1, trước khi hoạt động bị tạm dừng vào ngày 15.1 do thời tiết xấu, cả ba tàu ngầm tự hành (AUV) đều được thu hồi an toàn trên tàu Armada 8605.

"Hoạt động tiến triển một cách có hệ thống trong khu vực tìm kiếm đã được xác định, với các kết quả tiếp theo phụ thuộc vào việc tiếp tục khảo sát và điều kiện hoạt động thuận lợi," thông báo cho biết thêm.

Sau thời gian kéo dài, tàu Armada 8605 dự kiến sẽ trở về Fremantle, Tây Úc, để thay đổi thủy thủ đoàn trước khi tiến hành các hoạt động tiếp theo.

Vào ngày 3.4 năm ngoái, chính phủ Malaysia đã ký một thỏa thuận với Ocean Infinity để nối lại việc tìm kiếm chuyến bay MH370 mất tích của Malaysia Airlines. MH370 biến mất vào ngày 8.3.2014, sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur trên đường đến Bắc Kinh, với 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên máy bay.

