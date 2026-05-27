Trường ĐH Nha Trang kỷ niệm 50 năm với chuỗi sự kiện lớn

Năm 2026 đánh dấu thời điểm đặc biệt với Trường ĐH Nha Trang khi nhà trường cùng lúc hướng đến 2 cột mốc quan trọng: kỷ niệm 50 năm phát triển tại Khánh Hòa (1976 - 2026) vào ngày 4.10 và 67 năm ngày truyền thống nhà trường vào ngày 1.8.

Hai cột mốc lịch sử song hành mang ý nghĩa đặc biệt đối với một cơ sở đào tạo được xem là cái nôi của ngành thủy sản Việt Nam. Một dấu mốc ghi nhận sự hình thành cơ sở đào tạo chuyên ngành thủy sản đầu tiên của cả nước, dấu mốc còn lại phản ánh hành trình nửa thế kỷ đồng hành cùng vùng đất Khánh Hòa để phát triển và khẳng định vị thế.

Trường ĐH Nha Trang tại phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) ẢNH: TRƯỜNG ĐH NHA TRANG

Từ một khoa nhỏ thuộc Học viện Nông lâm Hà Nội, từng đặt tại Hải Phòng, trường đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển trước khi chuyển vào miền Trung. Năm 1976, trường chuyển trụ sở đến Nha Trang và mang tên Trường ĐH Hải sản. Đến tháng 8.1981, trường đổi tên thành Trường ĐH Thủy sản và từ năm 2006 chính thức mang tên Trường ĐH Nha Trang theo quyết định của Chính phủ.

Sau nửa thế kỷ gắn bó với Khánh Hòa, nhà trường phát triển thành cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đa cấp học có uy tín, đồng thời giữ vai trò nổi bật trong lĩnh vực khoa học công nghệ biển và thủy sản tại Việt Nam. Không chỉ đào tạo hàng vạn sinh viên, trường còn là địa chỉ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ biển có sức ảnh hưởng trong và ngoài nước.

Chuỗi sự kiện kéo dài cả năm, mở rộng kết nối quốc tế

Để đánh dấu cột mốc lịch sử, Trường ĐH Nha Trang xây dựng chuỗi hoạt động xuyên suốt năm 2026, kết hợp giữa học thuật, văn hóa, thể thao và hợp tác quốc tế.

TS Quách Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang, phát biểu trong lễ khai mạc Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam ngày 7.3.2026

ẢNH: ĐỘC LẬP

Từ tháng 2, nhà trường công bố kế hoạch chiến lược và cơ cấu tổ chức mới giai đoạn 2025 - 2030, định hình mô hình phát triển tự chủ và hội nhập. Tháng 3, trường đăng cai Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam và Quốc tế năm 2026, đồng thời tổ chức hội thảo quốc tế "Phòng ngừa rác thải biển và thực hành bền vững hướng tới nền kinh tế tuần hoàn" (MARLISPACE 2026).

Đến tháng 6.2026, nhà trường dự kiến ra mắt Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, đồng thời công bố định hướng nghiên cứu chiến lược giai đoạn 2026 - 2030 với 3 trọng tâm gồm khoa học và công nghệ biển, chuỗi giá trị thủy sản và kinh tế biển.

Sinh viên học tập tại Trường ĐH Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Nửa cuối năm, nhiều sự kiện được nâng tầm khu vực và quốc tế. Hội thảo quốc tế về nuôi trồng thủy sản lồng bè tại châu Á (CAA8), diễn ra từ ngày 16 - 18.7, dự kiến quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành. Ngày 1.8, Gala Cựu sinh viên và chương trình gặp mặt mạng lưới doanh nghiệp sẽ kết nối các thế hệ cựu sinh viên với sinh viên hiện tại thông qua các cơ hội hợp tác, tuyển dụng và phát triển nghề nghiệp.

Viện Nghiên cứu chế tạo tàu thủy của Trường ĐH Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Từ đầu tháng 7 đến ngày 10.10, triển lãm tư liệu và thành tựu 50 năm phát triển tại Khánh Hòa được tổ chức trong khuôn viên trường, tái hiện chặng đường hình thành và phát triển bằng tư liệu, hiện vật và những câu chuyện của nhiều thế hệ. Cùng với đó, nhà trường triển khai chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất và bảo tồn các giá trị kiến trúc lịch sử.

Trong khuôn viên Trường ĐH Nha Trang có những tên đường rất đẹp như đường Trường Sa, đường Hoàng Sa ẢNH: BÁ DUY

Ngày 3.10.2026, Trường ĐH Nha Trang sẽ tổ chức hội thảo quốc tế về khoa học biển, đồng thời ra mắt Diễn đàn Kinh tế biển và xuất bản số đặc biệt trên tạp chí khoa học quốc tế Regional Studies in Marine Science thuộc danh mục Q1/Q2 WoS. Theo định hướng của trường, đây là bước đi nhằm mở rộng vai trò từ đào tạo nguồn nhân lực sang tham mưu và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế biển bền vững cho khu vực Nam Trung bộ, Tây nguyên và cả nước.

Lễ kỷ niệm chính thức diễn ra vào ngày 4.10.2026 với sự tham gia của nhiều thế hệ giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên và đại biểu từ nhiều địa phương.

Nửa thế kỷ tích lũy nội lực, nền tảng cho khát vọng vươn tầm

Bước vào năm kỷ niệm, Trường ĐH Nha Trang hiện có 3 trường chuyên ngành, 20 khoa và viện với khoảng 16.000 sinh viên trong và ngoài nước. Nhà trường đang đào tạo 71 chương trình đại học, gồm 6 chương trình đặt hàng doanh nghiệp và 7 chương trình đặc biệt; đồng thời có 15 chương trình thạc sĩ và 8 chương trình tiến sĩ.

Đội ngũ giảng viên trên 450 người, hơn 40% có trình độ tiến sĩ; hơn 18% trong số đó đạt học hàm giáo sư, phó giáo sư.

Trường ĐH Nha Trang ký kết hợp tác với ĐH Cheongju (Hàn Quốc) ẢNH: TRƯỜNG ĐH NHA TRANG

Trong giai đoạn 2020 - 2025, trường thực hiện 19 nhiệm vụ cấp quốc gia, 47 nhiệm vụ cấp bộ và cấp tỉnh, cùng nhiều đề tài hợp tác quốc tế. Nhà trường công bố 982 bài báo khoa học trong nước và 710 bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS, Scopus.

Nhiều nghiên cứu được ứng dụng trực tiếp vào thực tiễn như quy trình sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm các loài hải sản có giá trị kinh tế cao, đồng thời thương mại hóa hơn 20 dòng sản phẩm từ nước mắm, yến sào, collagen đến các chế phẩm sinh học giá trị gia tăng cao.

Viện Nghiên cứu chế tạo tàu thủy của trường cũng là một trong số ít đơn vị trong khối đại học thương mại hóa thành công các sản phẩm công nghiệp từ vật liệu composite, góp phần hiện đại hóa nghề cá cho ngư dân và thúc đẩy kinh tế biển phát triển.

Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động và đổi tên thành Trường ĐH Nha Trang năm 2006 ẢNH: TRƯỜNG ĐH NHA TRANG

Tính đến năm 2026, Trường ĐH Nha Trang đã 3 lần được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia vào các năm 2009, 2018 và 2023. Nhà trường đồng thời đạt xếp hạng tổng thể 5 sao theo định hướng đổi mới sáng tạo của Viện Đổi mới sáng tạo UPM với số điểm 763/1.000. Hơn 80% chương trình đào tạo hiện đã được kiểm định và đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT.

Với những đóng góp cho giáo dục đại học và sự phát triển kinh tế biển của đất nước, Trường ĐH Nha Trang đã được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cùng nhiều phần thưởng, huân chương cao quý khác.

Hướng tới tầm nhìn năm 2045, Trường ĐH Nha Trang đặt mục tiêu duy trì vị thế trong nhóm đại học hàng đầu Việt Nam và từng bước vươn lên nhóm đầu châu Á trong lĩnh vực khoa học công nghệ biển và thủy sản. Chuỗi sự kiện năm 2026 được xem như một điểm khởi đầu mới cho hành trình hiện thực hóa khát vọng đó.