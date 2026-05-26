Khánh Hòa tiết kiệm gần 100 tỉ chi thường xuyên sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 26.5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Từ ngày 1.7.2025, Khánh Hòa chính thức hợp nhất với Ninh Thuận và chuyển sang mô hình quản lý không còn cấp huyện.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ghi nhận đây là "chủ trương lớn, chưa có tiền lệ với khối lượng công việc rất lớn" nhưng toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vẫn bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, duy trì hoạt động thông suốt và phục vụ nhân dân liên tục. Ông Phong yêu cầu hội nghị "nhìn thẳng vào những tồn tại, nhận diện đúng nguyên nhân" thay vì chỉ báo cáo thành tích.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 14 tổ chức hành chính trực thuộc UBND tỉnh (giảm 14 tổ chức so với trước), 93 phòng chuyên môn (giảm 51 phòng), 11 chi cục (giảm 7 chi cục). Số đơn vị sự nghiệp công lập giảm xuống còn 983 đơn vị. Về nhân sự, trước sắp xếp tổng biên chế cán bộ, công chức của hai tỉnh là 9.373 chỉ tiêu; sau hợp nhất điều chỉnh xuống còn 6.830 chỉ tiêu, thực tế có mặt tính đến ngày 15.5.2026 là 6.075 người. Tỉnh điều động, luân chuyển 364 cán bộ; tăng cường 162 nhân sự thuộc các tổ công tác hỗ trợ chuyển đổi số về cấp xã.

Trong kỳ báo cáo, tỉnh tiếp nhận 639.692 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 605.221 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn đạt 95,3%; tỷ lệ hài lòng năm 2025 đạt 91,61%. Năm 2025, tổng tiết kiệm chi thường xuyên toàn tỉnh đạt hơn 98,7 tỉ đồng; tỉnh bổ sung cho ngân sách cấp xã hơn 196 tỉ đồng để sửa chữa trụ sở, mua sắm trang thiết bị. Đến nay, 100% xã, phường cơ bản được bảo đảm điều kiện làm việc tối thiểu.

Còn nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ

Những bất cập hiện ra rõ nhất ở các địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại hội nghị, đại diện xã Bác Ái, địa bàn chủ yếu là đồng bào Raglai sinh sống, thuộc tỉnh Ninh Thuận (cũ), nêu thực trạng điển hình: sau sắp xếp, xã phải dùng đến 4 điểm làm việc phân tán, trong đó phải mượn trụ sở công an xã làm trụ sở MTTQ, mượn nhà đa năng của trường tiểu học làm hội trường. Trạm y tế xã có 18 biên chế nhưng chưa có bác sĩ đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc theo quy định. Đồng bào Raglai hầu như không tiếp cận được dịch vụ công trực tuyến, trong khi địa phương không có nhân sự chuyên trách công nghệ thông tin để hỗ trợ vận hành hệ thống số.

Báo cáo sơ kết phản ánh: toàn tỉnh chỉ có khoảng 48,4% máy tính đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, riêng cấp xã tỷ lệ này dao động từ 30 - 40%; 103 cơ quan, đơn vị thiếu máy scan phục vụ số hóa hồ sơ. Từ đầu năm 2026, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của các bộ, ngành Trung ương vận hành chưa ổn định, thiếu công cụ thống kê tổng thể nhưng địa phương vẫn bị đánh giá theo các chỉ tiêu liên quan.

Bí thư Trần Phong nhìn nhận thẳng thắn "đây chủ yếu là những khó khăn của quá trình chuyển đổi, không phải hạn chế của chủ trương", đồng thời yêu cầu các khó khăn, vướng mắc được nêu tại hội nghị phải được xử lý dứt khoát, nội dung thuộc thẩm quyền tỉnh giải quyết ngay, nội dung vượt thẩm quyền chủ động kiến nghị Trung ương. Mục tiêu là bảo đảm sau sơ kết phải có chuyển biến thực chất.

Nhiều mô hình sáng tạo được ghi nhận

Hội nghị ghi nhận một số cách làm nổi bật. Khánh Hòa là một trong những địa phương đầu tiên cả nước áp dụng KPI cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức trên nền tảng phần mềm tích hợp vào hệ thống điều hành điện tử, góp phần nâng cao trách nhiệm và là cơ sở đánh giá, sắp xếp cán bộ thực chất hơn. Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) kết nối liên thông từ Trung ương đến 65 xã, phường, cho phép lãnh đạo tỉnh theo dõi trực tiếp chỉ tiêu của từng địa phương theo thời gian thực, không qua tầng trung gian, được đánh giá là cách làm chưa có tiền lệ trong điều kiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tỉnh cũng ban hành 122 đề án đổi mới hoạt động cho các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị giai đoạn 2026 - 2030 theo nguyên tắc 6 rõ: rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm.

Phát biểu kết luận, ông Trần Phong đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Khánh Hòa sẽ rà soát bất cập, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra giám sát; sắp xếp thôn, tổ dân phố theo Chỉ thị 21/CT-TTg và Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ; đổi mới phương thức lãnh đạo theo nguyên tắc 6 rõ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, triển khai Nghị quyết 12-NQ/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cơ sở giai đoạn 2026 - 2030; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá; tiếp tục sắp xếp, khai thác trụ sở và tài sản công, tránh thất thoát lãng phí; tăng cường tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, giải quyết từ sớm, từ cơ sở những vấn đề phát sinh.