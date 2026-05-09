Trường ĐH Nha Trang tổ chức hội thảo về công nghệ thủy sản thông minh

Chiều 9.5, Trường Kỹ thuật và Công nghệ (trực thuộc Trường ĐH Nha Trang) tổ chức hội thảo "Kỹ thuật và Công nghệ Thủy sản thông minh - TESF 2026", thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, doanh nghiệp và sinh viên trong lĩnh vực thủy sản trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc, TS Trần Doãn Hùng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang, nhấn mạnh trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang được ứng dụng sâu rộng, ngành thủy sản đang đứng trước nhiều cơ hội đổi mới để nâng cao năng suất, chất lượng và hướng đến phát triển bền vững. Ông kỳ vọng hội thảo sẽ thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành thủy sản trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.

Hội thảo có 4 báo cáo chính từ các chuyên gia trong và ngoài nước, tập trung vào các chủ đề: ứng dụng IoT và AI trong thu thập, phân tích dữ liệu nuôi tôm, giúp giám sát môi trường và phát hiện dịch bệnh theo thời gian thực; chiến lược cung ứng cá ngừ đáp ứng tiêu chuẩn thị trường Mỹ và EU với trọng tâm kiểm soát toàn chuỗi cung ứng và tuân thủ quy định IUU; tối ưu hóa đa mục tiêu trong công nghệ thông minh; và giải pháp xây dựng nhà máy chế biến thủy sản thông minh ứng dụng hệ thống điều hành sản xuất MES, giúp loại bỏ báo cáo thủ công và tối ưu hóa tỷ lệ thu hồi nguyên liệu.

Bên cạnh phiên toàn thể, hội thảo còn có 12 tham luận kỹ thuật chia thành 2 phân ban: kỹ thuật và thiết bị trong nuôi trồng thủy sản; công nghệ cơ khí và thiết bị khai thác, chế biến thủy sản. Các nghiên cứu tập trung vào hệ thống AIoT giám sát chất lượng nước, ứng dụng ROV kết hợp AI trong giám sát nuôi biển, công nghệ Digital Twin, tái chế ngư cụ thải bỏ tại Khánh Hòa và nhiều chủ đề khác.

Đây là lần thứ 3 hội thảo TESF được tổ chức, tiếp nối chuỗi hoạt động khoa học thường niên của Trường Kỹ thuật và Công nghệ (trực thuộc Trường ĐH Nha Trang) nhằm tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà quản lý. Ban tổ chức kỳ vọng chuỗi hội thảo sẽ góp phần mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành thủy sản trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.