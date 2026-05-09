Phát hiện 2 người tử vong bất thường trong nhà ở Khánh Hòa

Chiều 9.5, theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Vạn Hưng (Khánh Hòa), ngay sau khi nhận được tin báo phát hiện 2 người tử vong trong nhà, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi tại căn nhà cấp 4 bên quốc lộ 1, đoạn qua thôn Xuân Tự 2, xã Vạn Hưng.

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày (9.5), người dân địa phương đi ngang qua khu vực này phát hiện căn nhà của bà Đ.T.T.V (51 tuổi, ở thôn Xuân Tự 2) có nhiều dấu hiệu bất thường so với mọi ngày nên đã nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi tại căn nhà trên quốc lộ 1, thôn Xuân Tự 2, xã Vạn Hưng (Khánh Hòa) ẢNH: CTV

Lực lượng chức năng lập tức có mặt tại hiện trường và phát hiện chủ nhà là bà Đ.T.T.V cùng một người đàn ông đã tử vong bên trong căn nhà. Lãnh đạo UBND xã Vạn Hưng cho biết người đàn ông tử vong không phải người địa phương, danh tính đang được cơ quan công an làm rõ.

Toàn bộ khu vực hiện trường vụ 2 người tử vong được phong tỏa ngay sau đó để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và sẽ thông tin khi có kết quả.