Thời sự

Cháy ô tô khi đổ xăng khiến 2 người tử vong: Bắt tạm giam tài xế

Mạnh Cường
04/05/2026 11:13 GMT+7

Liên quan đến vụ cháy ô tô khi đổ xăng khiến 2 người tử vong ở Đà Nẵng, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tài xế.

Sáng nay 4.5, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết liên quan đến vụ cháy ô tô khi đổ xăng khiến 2 người tử vong, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi, ở thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Võ Nguyễn Duy An là tài xế điều khiển ô tô 4 chỗ biển số 92A-265.xx, bốc cháy khi vào đổ xăng khiến 2 người tử vong do mắc kẹt trong xe.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đọc quyết định khởi tố bị can đối với Võ Nguyễn Duy An

Theo đại tá Lai, Võ Nguyễn Duy An là người chạy xe thuê, không phải chủ phương tiện. Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng cũng đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Vin (32 tuổi, ở Thăng Điền) là chủ phương tiện biển số 92A-265.xx.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, tài xế khai nhận do xe bùng cháy đột ngột, quá hoảng loạn nên không biết cách xử trí để cứu 2 nạn nhân trong xe.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 1.5, ô tô 4 chỗ biển số 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An điều khiển chở T.H.T (17 tuổi) và D.A.K (16 tuổi) di chuyển vào cây xăng 90 (trước đây là cây xăng Bình Tú 2) nằm cạnh tuyến quốc lộ 1 để tiếp nhiên liệu.

Tại đây, chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội từ phía sau.

Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng đã nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Nhiều người dân xung quanh cũng hỗ trợ khống chế đám cháy, ngăn nguy cơ lan rộng và phát nổ.

Hiện trường vụ cháy ô tô khiến 2 nạn nhân tử vong

Nhờ phản ứng kịp thời, ngọn lửa được dập tắt chỉ sau ít phút, không cháy lan sang khu vực chứa xăng dầu. Tuy nhiên, vụ việc đã gây hậu quả nghiêm trọng khi 2 nạn nhân tử vong, chiếc ô tô bị cháy rụi một phần và một trụ bơm xăng cũng bị hư hại.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có chứa khoảng 20 - 25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm phương tiện, giám định nguyên nhân cháy nổ, đồng thời củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

