Nghi vấn bức ảnh 2 nạn nhân vụ cháy ô tô ở Đà Nẵng do AI tạo

Sáng nay 3.5, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Huỳnh Văn Tùng, Phó chủ tịch UBND xã Thăng Điền (thành phố Đà Nẵng), cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy ô tô khi vào trạm đổ xăng khiến 2 nạn nhân tử vong do mắc kẹt trong xe.

Theo ông Tùng, trong chiều qua 2.5 và sáng nay 3.5, lãnh đạo xã đã đến gia đình các nạn nhân để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

Hình ảnh 2 nạn nhân trong vụ cháy xe ô tô lan truyền trên mạng xã hội được cho là do AI tạo ra ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, 2 nạn nhân đang được chở đến khu vui chơi để làm việc. Nhận định ban đầu cho thấy vụ cháy có thể liên quan đến số lượng lớn pin xe điện đang vận chuyển. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác vẫn đang được kiểm tra, làm rõ", ông Tùng nói.

Chiếc xe bị cháy thuộc sở hữu của ông chủ khu vui chơi cách vị trí xảy ra sự cố khoảng 30 km. Hai nạn nhân T.H.T (17 tuổi) và D.A.K (16 tuổi, cùng trú xã Thăng Điền) được thuê làm việc tại khu vui chơi này; người điều khiển ô tô là em vợ của ông chủ khu vui chơi.

Đáng chú ý, trên mạng xã hội xuất hiện một bức ảnh chụp 2 thiếu niên mặc đồng phục học sinh, đeo balo, bị nhiều trang đăng tải và gán ghép là hình ảnh của 2 nạn nhân T.H.T và D.A.K.

Tuy nhiên, theo ông Tùng, các thông tin và hình ảnh này chưa được kiểm chứng, thậm chí có nhiều điểm không trùng khớp với thực tế. Qua xác minh ban đầu từ gia đình, đặc điểm nhận dạng trong ảnh không giống với 2 nạn nhân.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có chứa khoảng 20 - 25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy ẢNH: C.X

Bức ảnh lan truyền cũng bộc lộ nhiều dấu hiệu nghi do AI tạo ra, như làn da quá mịn, không có khuyết điểm, gương mặt mang nét "hoàn hảo" bất thường và 2 nhân vật có nhiều nét giống nhau.

Phó chủ tịch UBND xã Thăng Điền cho hay qua nắm tình hình ban đầu từ gia đình các nạn nhân, ông nhận định những hình ảnh đang được chia sẻ "khả năng cao là không chính xác", đồng thời cho biết cả 2 nạn nhân đã nghỉ học.

Liên quan đến vụ việc, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết thời gian qua trên một số trang mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin suy diễn, đăng tải nội dung chưa được kiểm chứng về nguyên nhân vụ cháy nổ, gây hoang mang dư luận và làm sai lệch bản chất vụ việc.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống; không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng.

Các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.