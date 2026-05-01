Đà Nẵng: Ô tô bốc cháy khi đang đổ xăng, 2 người tử vong trong xe

Chiều 1.5, ông Nguyễn Đình Tư, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Thăng Điền (thành phố Đà Nẵng), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy ô tô nghiêm trọng tại một trạm xăng dầu nằm trên quốc lộ 1 khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ chiều nay 1.5, một ô tô cá nhân 4 chỗ di chuyển vào cây xăng Bình Tú 2 trên địa bàn xã Thăng Điền để tiếp nhiên liệu thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội từ khu vực phía sau, kèm theo khói đen bốc lên.

Ô tô bốc cháy dữ dội tại cây xăng Bình Tú 2 ẢNH: C.X

Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng đã sử dụng các bình chữa cháy tại chỗ để khống chế ngọn lửa. Nhiều người dân có mặt gần đó cũng nhanh chóng hỗ trợ dập lửa nhằm ngăn cháy lan và hạn chế nguy cơ phát nổ.

Nhờ phản ứng kịp thời, đám cháy được dập tắt chỉ sau ít phút, không lan sang khu vực chứa xăng dầu. Tuy nhiên, hậu quả để lại vô cùng thương tâm khi có 2 người mắc kẹt trong xe đã tử vong, chiếc ô tô bị thiêu rụi một phần.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.

Ông Tư cho hay, theo thông tin từ công an báo thì có 2 người tử vong trong xe. Hiện lực lượng công an cũng đã phong tỏa hiện trường để điều tra.

"Điều đáng chú ý, thời điểm vụ cháy xảy ra thì tài xế không thấy, không biết đã bỏ trốn hay là đi đâu nên chưa tìm thấy. Vì vậy, chưa thể xác định rõ cụ thể nguyên nhân xảy vụ việc", ông Tư nói.