Xe - Giao thông

Cay cú vì không thể vượt, ô tô tạt đầu phanh gấp 'dằn mặt' xe khác

Nguyễn Duy
01/05/2026 12:30 GMT+7

Cho rằng xe phía trước cố tình không nhường đường, tài xế lái ô tô tăng tốc vượt lên, sau đó tạt đầu phanh gấp ở khoảng cách gần để "dằn mặt", suýt gây tai nạn trên cao tốc.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 30.4.2026 trên cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (CT02), đoạn qua địa bàn xã Hòa Bắc, TP.Đà Nẵng.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, hướng từ Đà Nẵng về Huế. Khi đến khu vực lối ra Hòa Khánh, tài xế giật mình phát hiện từ phía sau xuất hiện một xe con khác màu xanh dương hiệu BMW X6, mang biển kiểm soát 37K-357.87 chạy ở làn bên cạnh bất ngờ vượt lên.

Đáng nói, ngay khi vừa vượt qua ô tô con gắn camera hành trình, chiếc xe BMW đột ngột chuyển làn ở khoảng cách gần nhưng không thèm bật đèn xi-nhan. Thậm chí, còn cố tình phanh gấp để "dằn mặt". May mắn, tình huống không dẫn đến va chạm nghiêm trọng.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

- Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn đường không đúng quy định "mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề" khi chạy trên đường cao tốc. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.

- Trường hợp thực hiện các hành vi vi phạm kể trên dẫn đến tai nạn, người vi phạm bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
