Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 30.4.2026 trên cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (CT02), đoạn qua địa bàn xã Hòa Bắc, TP.Đà Nẵng.

Cay cú vì không thể vượt, ô tô tạt đầu phanh gấp "dằn mặt" xe khác

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, hướng từ Đà Nẵng về Huế. Khi đến khu vực lối ra Hòa Khánh, tài xế giật mình phát hiện từ phía sau xuất hiện một xe con khác màu xanh dương hiệu BMW X6, mang biển kiểm soát 37K-357.87 chạy ở làn bên cạnh bất ngờ vượt lên.

Đáng nói, ngay khi vừa vượt qua ô tô con gắn camera hành trình, chiếc xe BMW đột ngột chuyển làn ở khoảng cách gần nhưng không thèm bật đèn xi-nhan. Thậm chí, còn cố tình phanh gấp để "dằn mặt". May mắn, tình huống không dẫn đến va chạm nghiêm trọng.