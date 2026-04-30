Cháy xe ô tô trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Vụ cháy xe ô tô con xảy ra khoảng 3 giờ 40 phút sáng nay 30.4, trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã Tân Hương (Đồng Tháp).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát TP.HCM đang lưu thông trên cao tốc theo hướng từ TP.HCM về miền Tây. Khi đến đoạn đường trên, tài xế bất ngờ phát hiện khói và lửa cuồn cuộn bốc lên từ phía cabin. Ngay lập tức, tài xế tấp xe vào làn đường số 2, nhanh chóng hỗ trợ một người phụ nữ và bé trai khoảng 3 tuổi thoát khỏi xe an toàn.

Dù tài xế đã nỗ lực dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng do ngọn lửa bùng phát quá mạnh, chỉ trong ít phút, đám cháy đã bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Nhận được tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã điều động xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường. Sau khoảng 10 phút tích cực chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, tại hiện trường, chiếc xe ô tô chỉ còn lại khung sắt, toàn bộ nội thất bị thiêu rụi.

Do hiện trường vụ cháy xe nằm trên làn đường số 2, các phương tiện khác lưu thông ngang qua phải dồn vào làn đường số 1 và làn dừng khẩn cấp, khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ, di chuyển khó khăn trong nhiều giờ liền.

Hiện đơn vị quản lý tuyến cao tốc đang phối hợp với cơ quan chức năng địa phương và các đơn vị nghiệp vụ để điều tiết giao thông, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe.