Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cháy xe ô tô trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Bắc Bình - Anh Thư
30/04/2026 11:22 GMT+7

Vụ cháy xe xảy ra trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng về miền Tây vào rạng sáng ngày nghỉ lễ, khiến giao thông qua đây ùn ứ.

Vụ cháy xe ô tô con xảy ra khoảng 3 giờ 40 phút sáng nay 30.4, trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã Tân Hương (Đồng Tháp).

Xe 5 chỗ đang chạy bất ngờ phát hỏa trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương- Ảnh 1.

Cháy xe ô tô con trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương rạng sáng 30.4

ẢNH: B.B

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát TP.HCM đang lưu thông trên cao tốc theo hướng từ TP.HCM về miền Tây. Khi đến đoạn đường trên, tài xế bất ngờ phát hiện khói và lửa cuồn cuộn bốc lên từ phía cabin. Ngay lập tức, tài xế tấp xe vào làn đường số 2, nhanh chóng hỗ trợ một người phụ nữ và bé trai khoảng 3 tuổi thoát khỏi xe an toàn.

Dù tài xế đã nỗ lực dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng do ngọn lửa bùng phát quá mạnh, chỉ trong ít phút, đám cháy đã bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Xe 5 chỗ đang chạy bất ngờ phát hỏa trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương- Ảnh 2.

Lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường cháy xe

ẢNH: ANH THƯ

Nhận được tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã điều động xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường. Sau khoảng 10 phút tích cực chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, tại hiện trường, chiếc xe ô tô chỉ còn lại khung sắt, toàn bộ nội thất bị thiêu rụi.

Do hiện trường vụ cháy xe nằm trên làn đường số 2, các phương tiện khác lưu thông ngang qua phải dồn vào làn đường số 1 và làn dừng khẩn cấp, khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ, di chuyển khó khăn trong nhiều giờ liền.

Xe 5 chỗ đang chạy bất ngờ phát hỏa trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương- Ảnh 3.

Xe cháy trơ khung tại hiện trường

ẢNH: B.B

Hiện đơn vị quản lý tuyến cao tốc đang phối hợp với cơ quan chức năng địa phương và các đơn vị nghiệp vụ để điều tiết giao thông, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận