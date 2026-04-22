Xác định nguyên nhân tàu cá chứa 1.800 lít dầu bốc cháy ở Huế

Ngày 22.4, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Huế) cho biết, địa bàn ghi nhận vụ cháy tàu cá khi neo đậu ở khu vực dân sinh.



Tàu cá của ngư dân phường Thuận An bất ngờ bốc cháy khi đang neo đậu ẢNH: TÁM NHẬT

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 20 ngày 21.4, tàu cá TTH-45759-TS, dài 14,9 m, do ông Dương Hải (51 tuổi, ở tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, đang neo đậu tại khu vực tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm này, trên tàu không có người.

Phát hiện sự việc, lực lượng thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, cảnh sát PCCC cùng người dân, chủ tàu đã nhanh chóng có mặt để khắc phục sự cố. Tuy nhiên, vì trên tàu đang chứa nhiều dầu diesel, kèm thời tiết nắng nóng nên đám cháy bộc phát rất nhanh. Tàu cá bị cháy gần như hoàn toàn.

Tàu cá bị cháy gần như hoàn toàn sau sự cố ẢNH: TÁM NHẬT

Sáng 22.4, lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân và hậu quả của vụ cháy.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chủ tàu sạc bình ắc quy dẫn đến chập điện, gây cháy, nổ. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu có khoảng 1.800 lít dầu diesel, được chuẩn bị cho chuyến ra khơi sáng 22.4.

Qua kiểm tra, bước đầu xác định thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 350 triệu đồng. Không phát hiện sự cố tràn dầu ra biển.