Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 12A, cabin bị thiêu rụi

Sáng nay 14.4, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cho hay phải đến hơn 21 giờ đêm qua 13.4, lực lượng của đơn vị và công an, quân sự, nhân dân địa phương mới dập tắt được đám cháy từ chiếc xe đầu kéo.
Cụ thể, khoảng 19 giờ 30 ngày 13.4, tại Km110+100 quốc lộ 12A (thôn Thanh Long, xã Tân Thành, Quảng Trị), xe đầu kéo mang biển kiểm soát nước ngoài UN 0641, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát UN 2463, do anh Nguyễn Văn Ng. (45 tuổi, trú xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) điều khiển, đang di chuyển từ Cửa khẩu quốc tế Cha Lo về Khe Ve thì bất ngờ bốc cháy.
Phát hiện sự việc, người dân sống gần khu vực nhanh chóng hô hoán, hỗ trợ tài xế và tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát mạnh, lan nhanh nên việc chữa cháy ban đầu không hiệu quả.
Nhận tin báo, lực lượng công an, quân sự địa phương và Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị đã điều động 2 xe chuyên dụng đến hiện trường, triển khai phương án dập lửa.
Sau gần 2 giờ nỗ lực, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng phần cabin phương tiện bị cháy rụi.
Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Bình luận (0)