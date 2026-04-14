Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 12A, cabin bị thiêu rụi

Thanh Lộc
14/04/2026 08:53 GMT+7

Xe đầu kéo đang lưu thông trên quốc lộ 12A qua Quảng Trị bất ngờ bốc cháy dữ dội vào tối 13.4. Dù được người dân hỗ trợ dập lửa, cabin phương tiện vẫn bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sáng nay 14.4, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cho hay phải đến hơn 21 giờ đêm qua 13.4, lực lượng của đơn vị và công an, quân sự, nhân dân địa phương mới dập tắt được đám cháy từ chiếc xe đầu kéo.

Cụ thể, khoảng 19 giờ 30 ngày 13.4, tại Km110+100 quốc lộ 12A (thôn Thanh Long, xã Tân Thành, Quảng Trị), xe đầu kéo mang biển kiểm soát nước ngoài UN 0641, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát UN 2463, do anh Nguyễn Văn Ng. (45 tuổi, trú xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) điều khiển, đang di chuyển từ Cửa khẩu quốc tế Cha Lo về Khe Ve thì bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện sự việc, người dân sống gần khu vực nhanh chóng hô hoán, hỗ trợ tài xế và tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát mạnh, lan nhanh nên việc chữa cháy ban đầu không hiệu quả.

Nhận tin báo, lực lượng công an, quân sự địa phương và Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị đã điều động 2 xe chuyên dụng đến hiện trường, triển khai phương án dập lửa.

Sau gần 2 giờ nỗ lực, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng phần cabin phương tiện bị cháy rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Cháy xe khách giữa trung tâm Nha Trang, cột khói đen bốc cao hàng chục mét

Cháy xe khách giữa trung tâm Nha Trang, cột khói đen bốc cao hàng chục mét

Cháy xe khách mang biển số TP.HCM tại khu vực trung tâm Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, lực lượng chức năng phải huy động nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để khống chế đám cháy.

Khống chế nhanh vụ cháy xe đầu kéo container trong đêm ở TP.HCM

Cháy xe giường nằm trên quốc lộ 1 qua Đắk Lắk

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận