Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 12A, cabin bị thiêu rụi

Sáng nay 14.4, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cho hay phải đến hơn 21 giờ đêm qua 13.4, lực lượng của đơn vị và công an, quân sự, nhân dân địa phương mới dập tắt được đám cháy từ chiếc xe đầu kéo.

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội ẢNH: THANH LỘC

Cụ thể, khoảng 19 giờ 30 ngày 13.4, tại Km110+100 quốc lộ 12A (thôn Thanh Long, xã Tân Thành, Quảng Trị), xe đầu kéo mang biển kiểm soát nước ngoài UN 0641, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát UN 2463, do anh Nguyễn Văn Ng. (45 tuổi, trú xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) điều khiển, đang di chuyển từ Cửa khẩu quốc tế Cha Lo về Khe Ve thì bất ngờ bốc cháy.