Giới trẻ

Tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho nam sinh xông vào đám cháy cứu 5 người

Đình Huy - Phan Hậu
26/03/2026 20:13 GMT+7

Chiều 26.3, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho sinh viên Nguyễn Lê Tú, Khoa Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Dự buổi lễ có anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; PGS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.

Anh Nguyễn Minh Triết trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” tặng nam sinh viên Nguyễn Lê Tú

Nam sinh viên Nguyễn Lê Tú là người đã lao vào đám cháy tại ngôi nhà 6 tầng 1 tum trên phố Lĩnh Nam (P.Hoàng Mai, Hà Nội), cùng người dân và lực lượng chức năng cứu thoát 5 người, góp phần hạn chế thiệt hại về người.

Tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết đã trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” và bằng khen của T.Ư Đoàn tặng nam sinh viên Nguyễn Lê Tú vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong tình huống khẩn cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết đánh giá hành động của nam sinh viên Nguyễn Lê Tú là nghĩa cử cao đẹp khi cứu người trong hoạn nạn. Hình ảnh của Tú đại diện cho thế hệ trẻ của Đại học Bách khoa nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam nói chung.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn hy vọng Nguyễn Lê Tú sẽ sớm hồi phục sức khỏe để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình.

Anh Nguyễn Minh Triết trao bằng khen của T.Ư Đoàn tặng nam sinh viên Nguyễn Lê Tú

"Qua đây, tôi mong muốn Tú lan tỏa tinh thần của mình cùng cách xử trí, cùng tấm lòng đến tất cả sinh viên Đại học Bách khoa, tiếp tục đóng góp sự xung kích tình nguyện của tuổi trẻ vừa học tập vừa đóng góp cho cộng đồng", anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ, nam sinh viên Nguyễn Lê Tú đã kể lại toàn bộ quá trình tham gia cứu người. Theo đó, chiều 24.3, trên đường đi xe về nhà, Tú phát hiện ngôi nhà số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam đang bốc cháy, kèm theo đó là những tiếng kêu cứu của những người đang mắc kẹt. 

Khi trèo lên tầng 7 ngôi nhà bên cạnh, Tú thấy 2 người đàn ông (một người là anh Nguyễn Tiến Long - con rể chủ nhà, người còn lại là anh Nguyễn Văn Dung, quê Nam Định) đập mái tôn và đưa được 2 người già ra ngoài.

Lúc này, Tú cùng hàng xóm hỗ trợ 2 nạn nhân đầu tiên đi qua thang. Tuy nhiên, khi thấy trong nhà còn tiếng kêu cứu của trẻ con, Tú liền trèo qua thang sang mái nhà bên cạnh hỗ trợ cứu người.

Nam sinh xông vào đám cháy cứu người: ‘Thấy mọi người đi ra mà vui không tả nổi’

Nam sinh viên Nguyễn Lê Tú

Sang tới mái nhà hỏa hoạn, Tú thấy một lối thoát vừa một người lớn chui qua nên cùng với anh Long - con rể chủ nhà, xuống dưới cứu người dù trong nhà bị khói đen bao trùm.

"Xuống dưới ngôi nhà, tôi sặc khói, mắt cay, khó thở không chịu nổi. Rất may khi đó chúng tôi tìm được bồn chứa nước nên đã cởi áo nhúng nước và trùm lên mặt", Tú kể lại phút giây sinh tồn trong đám cháy. Sau khi phát hiện 5 nạn nhân đang trong nhà vệ sinh, Tú đã cùng anh Long và lực lượng chức năng giúp 5 người thoát nạn.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

