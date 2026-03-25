Nam sinh xông vào đám cháy cứu 5 người: 'Đừng gọi tôi là người hùng'

"Lúc đó chỉ biết liều thôi"

Chiều 24.3, trên đường đi học về nhà, em Nguyễn Lê Tú (quê Hưng Yên, sinh viên năm 2, Đại học Bách Khoa) phát hiện ngôi nhà số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam (P.Hoàng Mai, Hà Nội) đang bốc cháy. Tú thấy lửa bốc cháy lên từ tầng 2 rồi nhanh chóng bao trùm ngôi nhà, kèm theo đó là những tiếng kêu cứu của những người đang mắc kẹt.

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy ẢNH: ĐÌNH HUY

Quan sát nhanh xung quanh, Tú thấy đường cứu người duy nhất chính là đi từ ngôi nhà cao tầng đang xây bên cạnh, có thể bắc thang rồi trèo qua, chui từ trên mái xuống dưới cứu người. Nghĩ là làm, khi trèo lên tầng 7 ngôi nhà bên cạnh, Tú thấy 2 người đàn ông (1 người là anh Nguyễn Tiến Long - con rể của chủ nhà, người còn lại mặc áo đen, đeo khẩu trang, chưa rõ danh tính) đang dùng búa đập mái tôn và đưa được 2 người già ra ngoài.

Lúc này, Tú cùng hàng xóm hỗ trợ 2 nạn nhân đầu tiên đi qua thang. Tuy nhiên khi thấy trong nhà còn tiếng kêu cứu của trẻ con, Tú liền trèo qua thang sang mái nhà bên cạnh hỗ trợ cứu người,

"Lòng tôi nóng như lửa đốt khi nghe tiếng kêu cứu. Tôi trèo qua thang, không dám nhìn xuống dưới để sang mái nhà bên cạnh", Tú nhớ lại và cho biết, lúc đó cũng khá sợ nhưng "cứu người thì bản thân phải liều thôi".

Nam sinh Nguyễn Lê Tú ẢNH: ĐÌNH HUY

Sang tới mái nhà hỏa hoạn, Tú thấy một lối thoát vừa một người lớn chui qua nên cùng với anh Long - con rể chủ nhà xuống dưới cứu người. Dù trong ngôi nhà vẫn bị khói đen bao trùm, không thuộc địa hình nhưng Tú vẫn cố gắng phối hợp cùng anh Long cứu người.

"Xuống dưới ngôi nhà, tôi sặc khói, mắt cay, khó thở không chịu nổi nhưng vẫn cố gắng trao đổi rất nhanh với anh Long phải tìm được nguồn nước trước mới cầm cự được. Rất may khi đó chúng tôi mò tìm được bồn chứa nước nên đã cởi áo ra, ngâm áo vào nước để trùm lên mặt", Tú kể lại phút giây sinh tồn trong đám cháy.

Sau khi cùng anh Long và lực lượng chức năng giúp 5 người thoát nạn, Tú tiếp tục di chuyển xuống tầng 6 nhưng không phát hiện gì thêm.

Nam sinh gặp lại chủ ngôi nhà bị cháy là ông Phạm Công Toàn trong bệnh viện ẢNH: ĐÌNH HUY

Chàng sinh viên năm nhất cho biết thêm, từ tối qua đến giờ, anh thấy rất nhiều trang mạng xã hội đăng thông tin và cho rằng anh là người đã đập tôn cứu người và gọi là "người hùng". Tuy nhiên, Tú đã phủ nhận điều này.

"Mọi người nghĩ tôi là người đập mái nhưng tôi cũng vào giải thích không phải tôi. Họ nói tôi là người hùng nhưng tôi cảm thấy điều này chưa đúng, đừng gọi tôi là người hùng. Ở đám cháy, tất cả mọi người đều đoàn kết hỗ trợ các nạn nhân. Cạnh đó, sự kiên trì của những cháu nhỏ, ông bà và anh chị trong vụ cháy cũng chính là nguyên nhân giúp họ an toàn", Tú nhấn mạnh.

Nguyễn Lê Tú sau khi cứu người ẢNH: MXH

Hiện tại, Lê Tú vẫn đang được theo dõi điều trị trong Bệnh viện Thanh Nhàn và chưa thông báo cho gia đình ở quê.

"Tôi giấu gia đình. Tối qua, tôi gửi cho mẹ tôi 1 tấm ảnh và nói con bị ngã", Tú nói và cho hay anh nhớ nhất khoảnh khắc đứng trong làn khói đen nhìn người dân an toàn. Khi đó, anh và những người tham gia cứu nạn đứng khoác vai nhau ăn mừng rất đoàn kết.

Chàng rể nén đau, phá tôn cứu 7 người

Là người trực tiếp phá mái tôn giải cứu 7 thành viên trong gia đình vợ, anh Nguyễn Tiến Long (con rể chủ nhà) cho biết, chiều cùng ngày, anh phát hiện ra đám cháy gần nhà nên gọi điện cho mẹ vợ hỏi "quanh nhà mình có nhà nào cháy phải không" thì nhận được câu trả lời "nhà mình cháy chứ ai". Vội cúp điện thoại, anh Long phi xe đến đám cháy.

Anh Nguyễn Tiến Long đang điều trị trong bệnh viện ẢNH: ĐÌNH HUY

Đến nơi, anh Long thấy ngọn lửa đã bao trùm ngôi nhà, anh cùng em vợ chạy bộ đến tầng 3 nhưng vì quá nóng, lửa cũng khiến anh bị bỏng ở vai nên anh buộc phải đi xuống rồi xin sang tầng thượng ngôi nhà bên cạnh. Được chủ nhà đồng ý, anh nhanh chóng leo lên tầng thượng.

"Tôi đứng ngó nghiêng mất khoảng 5 phút để xác định vị trí những người bị kẹt và thấy mẹ vợ cầm theo mảnh áo, thò tay qua cửa sổ vẫy kêu cứu", anh Long kể.

Không nghĩ nhiều, anh Long mượn xà beng, nhảy sang mái nhà đang cháy. Sang tới nơi, anh Long tìm cách cạy mái tôn. Sau đó, từ mái nhà bên cạnh, thêm một người đàn ông mặc áo đen, lấy thang tre làm đường dẫn để bò sang trợ giúp. Lúc này, người dùng búa, người dùng xà beng hợp sức phá mái nhà. Thấy lỗ đang phá đủ người chui, anh Long quay ra lấy thang, đưa xuống phía dưới để bố mẹ vợ trèo lên.

Khoảnh khắc anh Long và người đàn ông áo đen phá mái tôn ẢNH: MXH

Cứu bố mẹ vợ xong, anh Long chui qua mái tôn xuống tầng 6 tìm những người còn lại. Sau đó anh gặp anh Nguyễn Lê Tú cùng em vợ và lực lượng chức năng phối hợp đưa 5 nạn nhân ra ngoài.

Nói về người áo đen dùng búa đập tôn cứu người, anh Long chia sẻ, đến thời điểm hiện tại, anh vẫn chưa biết là ai. "Lúc đó, tôi cũng hỏi anh ấy là ai nhưng anh ấy nói "anh không cần biết tên em đâu, em chỉ giúp thôi" rồi rời đi", anh Long nói và cho hay, nếu gặp lại anh sẽ gửi lời cảm ơn đến anh ấy.